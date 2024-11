IP propone plan para más inversión turística

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga Losada, aseguró que le presentó 11 proyectos e iniciativas estratégicas a Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, con el propósito de mejorar la industria turística nacional.

En conferencia, el directivo señaló que si se implementa dicho plan, se alcanzaría una inversión privada de 57 mil millones de dólares, 163 mil nuevos cuartos de hotel y la creación de 570 mil puestos de trabajo.

Asimismo, señaló que algunas de las 11 iniciativas son nuevas y otras ya se habían propuesto en el pasado, “hemos formado ya unas mesas de trabajo, con los miembros del CNET, dependencias del Gobierno, está siendo validado por la secretaría (Sectur), y en espera de que validen, le den banderazo y podamos trabajar en ello”.

El presidente del CNET dijo que en un escenario inercial; es decir, de no llevarse a cabo esas propuestas, entonces la inversión privada en México sólo podría aportar 30 mil millones de dólares, 87 mil cuartos de hotel y sólo 305 mil nuevos empleos, pero están a la expectativa de que sea un escenario potencial.

Gráfico

“Nosotros estamos identificando con estos 11 diferentes proyectos estratégicos que la inversión privada de 30 mil se iría a 57 mil millones de dólares, el tema de los nuevos cuartos de 87 mil a 163 mil, de los empleos se estarían yendo a 570 mil, insisto esto deriva del estudio y de los proyectos que proponemos nosotros como iniciativa privada”, sostuvo.

Arsuaga Losada insistió que lo que se está buscando es el restablecimiento de la inversión en la promoción turística del país, que es cierto que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) no regresará, pero “lo que tiene que regresar son las acciones que hacía el CPTM”, además de fortalecer la marca México y las relaciones públicas en redes sociales.

Aseveró que ha mantenido comunicación con la titular de la Sectur y con su equipo de trabajo “para sensibilizar sobre cómo debería de ser una promoción diferente”, e indicó que no piden que regrese el CPTM, pero que sí exista un mecanismo orgánico para tener promoción, y la propuesta que el CNET presentó es a través del Derecho de Nómina de Residencia (DNR), pues se necesita “ese presupuesto latente siempre y no sea como en el pasado con un capital semilla a través de los estados y donde se propuso un Consejo de Diplomacia Turística que no funcionó”.

Entre los 11 proyectos o iniciativas estratégicas destacan: un programa de turismo social, que se enfoque en el Tren Maya, “nosotros decíamos hay que potenciar la inversión que existe a través del Tren Maya”; una estrategia nacional de facilitación turística, un programa de digitalización para fortalecer el Registro Nacional de Turismo, desarrollo de productos de naturaleza, porque México tiene el segundo lugar en el ranking de atractivos naturales; un programa especial para micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, además de una estrategia de sostenibilidad par el sector.

Finalmente, Arsuaga Losada destacó que, a pesar de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y la incertidumbre jurídica, económica y de seguridad que el sector privado percibe, no se tiene un monto de pérdidas de inversiones, pero “sí sabemos de proyectos que se han diferido o por lo menos están en pausa”.