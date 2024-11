Descarta Bank of America aranceles de EU a México en el largo plazo

Dentro del escenario base de Bank of America, los aranceles que busca imponer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump a México no se concretarán en el largo plazo, debido a la interrelación económica que hay entre ambos países, aseguró Emilio Romano, presidente y director de la institución en México.

“El caso base que nosotros vemos es que no se van a establecer aranceles en el mercado de Norteamérica a final de todo el proceso, porque estos aranceles consideramos que estarían afectando a las economías de los distintos países”, destacó en conferencia de prensa.

No obstante, el directivo dijo que, si bien no estiman que la medida permanezca, no descartó que en el proceso sí se lleven a cabo algunos gravámenes qué, sin duda generarán un ambiente de volatilidad en México, impactando directamente en el tipo de cambio.

Emilio Romano, director de Bank Of America ı Foto: Especial

“Eso de que hay aranceles o que no los haya siempre se puede dar dentro de un mercado de libre comercio, lo que vemos no es una política ya formal de aranceles de largo plazo, por eso decimos que no los vemos en términos finales. EU podría implementarlos, lo que decimos es que a final de cuentas no va a haber una economía norteamericana con aranceles como punto base”, destacó.

Romano también mencionó que ésta es una oportunidad para que el país determine una política comercial con China que no impacte en la relación que tiene con sus socios de Norteamérica.

A diferencia de Moody’s, BofA estimó que el crecimiento de México para el próximo año sea de 0.8 por ciento, previsión que está relacionada con factores como la consolidación fiscal en el país y una caída del gasto durante 2025; sin embargo, dicha pronóstico ya descuenta la situación arancelaría de México con Estados Unidos.

BofA estimó que el crecimiento de México para el próximo año sea de 0.8 por ciento ı Foto: ilustrativa: Especial

