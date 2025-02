Trump reafirma aranceles del 25% para México y Canadá, pero hasta abril; no aclara si van antes los recíprocos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que los aranceles generales de 25 por ciento previstos para el próximo 4 de marzo no entrarán en vigor sino hasta el próximo 2 de abril.

“No se detendrán los aranceles. Los aranceles continuarán, no todos, pero muchos de ellos. Los aranceles sobre Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril”, señaló este miércoles.

Trump insistió en el daño que el fentanilo traficado desde ambos países ha provocado a Estados Unidos.

“No, no, no voy a detener los aranceles. No. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera”, dijo Trump durante su primera reunión de Gabinete.

Aunque Trump dijo que los aranceles a México y Canadá se implementarían el 2 de abril, no estaba claro si el presidente estadounidense quiso decir que estaba dando a los países tiempo adicional, o había combinado los aranceles a Canadá y México con un programa separado, en desarrollo por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que impondría los llamados aranceles recíprocos a las naciones de todo el mundo.

“Bueno, tenemos lo relacionado con el fentanilo: es una pausa (desde el 3 de febrero). Si (México y Canadá) pueden demostrarle al presidente que han hecho un excelente trabajo, eso es lo que harán primero en 30 días (desde el 3 de febrero)”, dijo Lutnick en la misma reunión que el presidente Trump.

“Se está trabajando duro en la frontera. Al final de esos 30 días tienen que demostrarle al presidente que lo han satisfecho en ese sentido, si tienen una pausa o no”, añadió Lutnick.

Es importante mencionar que, con este aplazamiento, se dan 30 días adicionales al plazo inicial para que entre en vigor este gravamen de 25 por ciento a todas las exportaciones provenientes de México hacia el país vecino.

De acuerdo con algunos analistas, este impuesto no verá la luz; sin embargo, la incertidumbre que genera continúa impactando a los mercados.

“Esta nueva fecha corresponde al arancel general de 25 por ciento que entraría en vigor el 4 de marzo. No creo que ese arancel universal entre en vigor en alguna fecha. El riesgo para México es arancel para productos específicos, particularmente de la industria automotriz”, sostuvo en un breve análisis Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

