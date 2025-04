Regulación de narcocorridos

Y el debate por la regulación de los narcocorridos, sigue y ayer, por lo pronto, quedó claro que en Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no dará un paso atrás en el decreto que emitió para impedir que ese tipo de música se toque en espacios públicos. Dio cuenta de que entre 65 y 70 por ciento de la población, según una encuesta, está de acuerdo con la medida restrictiva. “Cada quien, en su casa, en su vehículo podrá escuchar lo que quiera, hay libertad, pero públicamente no, porque se incita a la violencia”, aclaró el mandatario. Y no es el único, pues también el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que enviará una carta a cantantes de corridos para que en la entidad eviten interpretar música que haga apología del delito. “Vamos a enviar una carta a todos los cantantes de corridos para pedirles que deben procurar, no es evitar su música, pero evitar la apología de la violencia. Y anunció que se suma al proyecto México Canta, promovido por el Gobierno federal. Ahí el dato.