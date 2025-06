Vacaciones sin deudas: 10 consejos financieros clave para este verano

Con la llegada de las vacaciones de verano, miles de mexicanos ya piensan en los destinos a visitar, maletas y descanso. Sin embargo, para que este descanso no se convierta en una carga financiera, la clave está en planear.

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, en esta temporada es recomendado tomar decisiones informadas para disfrutar de esta temporada sin comprometer la estabilidad económica de tu familia.

Desde revisar el presupuesto hasta evitar el famoso “tarjetazo”, el especialista comparte 10 consejos financieros esenciales para disfrutar.

El Dato: las vacaciones de verano, de acuerdo con la SEP, iniciarán cuando concluya el ciclo 2024-2025 el próximo 16 de julio y durarán 40 días para la mayoría de estudiantes.

1. Compara precios en línea. Antes de reservar cualquier viaje, tómate tiempo para buscar y comparar precios en diferentes plataformas o agencias. Activa el modo incógnito en tus navegadores para evitar que los precios suban por búsquedas repetidas.

2. Usa apps para controlar gastos. Hoy en día existen plataformas que permiten gestionar el presupuesto, encontrar opciones económicas de hospedaje, comida o transporte. Utilizarlas puede ayudarte a mantener el control y evitar gastos impulsivos.

1. Compara precios en línea. │ 2. Usa aplicaciones para controlar tus gastos. Fotos›Especial

3. Revisa tu auto. Evita imprevistos costosos: revisa el estado mecánico de tu vehículo y asegúrate de llevar tus pólizas de seguro y documentación vigente. Prevenir siempre es más barato que reparar.

El Tip: la Condusef asegura que dentro de las opciones, los usuarios pueden explorar la posibilidad de buscar alojamientos más económicos en algunas apps o hacer camping.

4. Infórmate y empaca con inteligencia. Consulta el clima del destino para llevar sólo lo necesario. Esto evita compras de emergencia que suelen ser más caras en lugares turísticos.

3. Revisa tu auto si viajarás por carretera. │ 4. Considera el clima y empaca con inteligencia. Fotos›Especial

5. Planea tus actividades. Haz una lista de las actividades que deseas realizar y, ya en el lugar, pregunta por recomendaciones locales que sean bonitas, seguras y accesibles.

6. Sé prudente con la tarjeta de crédito. Incluir tus pagos con tarjeta en el presupuesto es crucial. Ordaz recuerda que “la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional”, y cualquier gasto realizado deberá ser cubierto más adelante, con intereses si no se liquida.

5. Planea tus actividades. │ 6. Sé prudente con la tarjeta de crédito. Fotos›Especial

7. Evita viajar en viernes o fines de semana. Estos días suelen tener los precios más altos tanto en boletos como en hospedajes. Viajar entre semana puede representar un ahorro considerable.

4 mil pesos es el monto promedio que gastan las personas en alojamiento

6 meses pueden tardar las personas en pagar deudas por vacaciones

54% de mujeres dicen pagar a tiempo sus deudas

8. Compra insumos con anticipación. Artículos como bloqueador solar, trajes de baño o sandalias suben de precio en temporada o en zonas turísticas. Adquiérelos con tiempo en tu lugar de residencia.

7. Evita viajar en viernes o fines de semana. │ 8. Compra insumos con anticipación. Fotos›Especial

9. Ahorra en la comida. Los restaurantes ubicados en las zonas más visitadas suelen tener precios elevados. Buscar alternativas menos turísticas o incluso preparar algunos alimentos puede ayudarte a mantener tu presupuesto.

10. Planea con anticipación para desconectarte. Tener todo organizado antes del viaje te permitirá disfrutar sin preocupaciones. El descanso es tanto físico como mental.

9. Ahorra en la comida. │ 10. Planea con anticipación para desconectarte. Fotos›Especial

¿Y si no puedes costear unas vacaciones? Si tus ahorros no alcanzan, puedes evaluar opciones de crédito como un préstamo personal o el uso responsable de una tarjeta de crédito. Pero cuidado: tu capacidad de endeudamiento no debe superar el 30 por ciento de tus ingresos, una vez descontados tus gastos fijos. Revisa tasas, plazos y condiciones antes de comprometerte.

Y si viajar este verano no es viable, el turismo local también es una opción valiosa. Visitar museos, parques o realizar actividades pendientes en casa —como redecorar, ordenar o donar lo que ya no usas— puede darte la misma sensación de renovación y descanso.

Planear tus vacaciones no sólo te permite ahorrar dinero, sino también disfrutar con tranquilidad. Organizarte con tiempo, cuidar tus finanzas y tomar decisiones conscientes harán de este verano una experiencia inolvidable sin sacrificar tu bienestar económico.