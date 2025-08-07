Kräftskiva: IKEA México celebra la tradicional fiesta sueca del cangrejo este verano

Este 8 y 15 de agosto, disfruta de un buffet especial en sus tiendas de CDMX, Puebla y Guadalajara.

IKEA México trae por segundo año consecutivo una de las tradiciones más queridas de Suecia: Kräftskiva, también conocida como la Crayfish Party, una celebración veraniega que rinde homenaje a los cangrejos de río y que llega a las tiendas de IKEA en CDMX (Oceanía), Puebla y Guadalajara Expo los días 8 y 15 de agosto.

Kräftskiva es un evento social lleno de sabor, música, convivencia y alegría, donde los suecos se reúnen con amigos y familiares para compartir buenos momentos y disfrutar de un festín muy particular. Ahora, los clientes mexicanos podrán ser parte de esta experiencia sin salir del país.

La Kräftskiva se originó en el siglo XVII, cuando el consumo de cangrejos de río comenzó a popularizarse en Suecia. Para el siglo XIX, esta práctica se había convertido en un evento con reglas y costumbres propias, consolidándose como una celebración estacional en agosto, el único mes en que los cangrejos se podían capturar en aguas suecas.

Disfruta Kräftskiva, la auténtica fiesta sueca del cangrejo de río este agosto. ı Foto: Reuters

A través de los años, esta fiesta se convirtió en un símbolo del verano sueco, caracterizado por largas mesas, farolillos decorativos, gorros de papel, canciones populares… y muchas manos chupando cangrejos.

Buffet especial en el restaurante sueco

Para celebrar esta tradición, IKEA México ofrecerá un buffet temático en su Restaurante Sueco, disponible en dos horarios: de 15:00 a 17:30 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de un menú sueco auténtico, que incluye:

Cangrejos de río

Albóndigas suecas con gravy y mermelada de arándano

Bagels de salmón

Puré de papa

Quiché lorraine

Ensaladas frescas

Tabla de quesos y vegetales asados

Postres tradicionales

Cervezas suecas y bebidas sin alcohol (incluye refill de refresco y café americano)

Aprovecha los precios exclusivos para miembros IKEA Family y vive una experiencia única sin salir del país. ı Foto: larazondemexico

Precios y preventa para IKEA Family

Los boletos para este evento están disponibles a precios especiales para miembros de IKEA Family:

Preventa (28 de julio al 7 de agosto): $399

Precio regular (el día del evento): $449

Niños de 4 a 12 años (acompañados de un adulto miembro): $99

Niños menores de 4 años: gratis