Modelo impulsa sustentabilidad con visión holística

En el marco de su centenario, Grupo Modelo reafirma que la sustentabilidad y la innovación son pilares clave de su estrategia corporativa, donde la compañía adopta un “enfoque holístico” que integra las dimensiones económica, social y ambiental en cada decisión interna y fomenta una interacción con comunidades, autoridades, organizaciones y el sector privado.

En entrevista con La Razón, Soqui Calderón, directora Regional de Sustentabilidad y Cristian Benes, vicepresidente de Compras y Sustentabilidad de Grupo Modelo, explican cómo esta estrategia colaborativa se traduce en múltiples iniciativas que generan un impacto positivo.

El Dato: Grupo Modelo integra la sustentabilidad en toda la cadena de suministro y trabaja con 120 instituciones como ONGs.

Desde 2017, la cervecera opera bajo cinco pilares globales de sustentabilidad: agua, circularidad, agricultura, acción climática y emprendimiento, con metas establecidas para 2025. En el primero, destaca el proyecto Aguas Firmes, considerado un referente internacional dentro de su matriz AB InBev, que ha logrado infiltrar seis millones de metros cúbicos de agua al acuífero en su primera etapa, y proyecta otros seis millones más en su segunda fase. Esta iniciativa combina reforestación, agricultura sustentable y soluciones basadas en la naturaleza, involucrando a las comunidades locales.

En circularidad, Modelo alcanza niveles récord de retornabilidad, con el 99 por ciento de sus envases de vidrio retornables volviendo a su cadena de producción.

Además, trabaja con agricultores, promoviendo prácticas regenerativas que cuidan el agua, protegen el suelo y generan ahorros para ellos mismos.

90% de reducción de emisiones para el año 2040

99% de los envases que se venden son retornables en México

¿Cómo está planteada la estrategia de sustentabilidad de Grupo Modelo?

Cristian Benes (CB): Cumplimos 100 años este año ¿Y cómo llegamos a cumplir 100 años? Sustentabilidad es un pilar clave en nuestra estrategia, la innovación también lo es y cuando hablamos de sostenibilidad es holístico cómo abordamos el tema más allá de las acciones que tomamos.

Digo holístico, porque a la hora de tomar una decisión dentro de casa tenemos que ver la parte económica y la socioambiental. Y eso es parte de nuestro día a día; y para fuera de casa tenemos que tener interacción directa y genuina en donde operamos; es decir, con la sociedad, con entes gubernamentales, no gubernamentales y con privados, y por eso tenemos un montón de iniciativas que no hacemos solos, sino en conjunto con la sociedad y en conjunto con el gobierno y con privados.

El Tip: En el apoyo que realiza en la parte social, entre varias estrategias se encuentra la transformación de 300 mil puntos de venta; es decir, las llamadas tienditas

Soqui Calderón (SC): Dando un pasito atrás, nosotros somos parte de una compañía global que en 2017 puso unas metas globales de sostenibilidad, entonces, las basamos en pilares específicos en los que venimos trabajando; éstas se ponen del 2017 al 2025:

El primer pilar es todo el tema de agua y en él hay dos frentes: Uno, internamente en nuestras operaciones en cómo reducir el consumo de agua, cómo reutilizarla, para lo que invertimos muchísimo dinero, ya que todas nuestras plantas tienen planta de tratamiento.

Y desde el pilar que lidero yo con mi equipo específicamente son los proyectos que hacemos por fuera de las operaciones.

Nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Aguas Firmes, el proyecto más grande que tenemos a nivel AB InBev, no solamente en México o en la región, sino a nivel global, el cual tiene dos etapas, en la primera la inversión la hace Grupo Modelo y aplicamos a un grant con la cooperación técnica alemana GIZ y es una inversión de 10 millones de dólares que va hasta el 2024. En este proyecto logramos en la primera etapa y tuvimos una infiltración en el acuífero aproximadamente de 6 millones de metros cúbicos de agua, y cuando llegó el 2024 decidimos seguir, para lo que aplicamos un scale up para una siguiente inversión en la fase dos que va de 2024 hasta el 2027, de 14.4 millones de dólares donde entramos nosotros como Grupo Modelo, aplicamos este grant y nos los ganamos, pero ya invitamos a Coca-Cola como un nuevo aliado.

Lo que pretendemos con esta segunda etapa es tener otros 6 millones de metros cúbicos infiltrados en el agua y un total de inversión de 24.4 millones de dólares.

CB: Pero más allá de la plata y el volumen de infiltración, lo que hacemos es reforestar, cuidar lo que existe, agricultura sostenible. Esas son las principales tres acciones y soluciones basadas en la naturaleza.

¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Básicamente es con ayuda del hombre es acomodar piedras, es armar contornos, es para que cuando llueva el agua en vez de que se evapore y se pierda, que ésta se infiltre y pueda volver de nuevo a los acuíferos y algo súper importante es que todos nuestros proyectos trabajamos con la comunidad.

Entonces, por medio de nuestros aliados le enseñamos a la comunidad cómo hacer agricultura sustentable, cómo trabajar específicamente en las soluciones basadas en la naturaleza y ellos son los trabajadores que están en el campo realizando todas estas intervenciones, por decirlo así.

SC: Efectivamente trabajamos en el pilar de agricultura regenerativa o agricultura sustentable, en donde nos hemos dado cuenta cómo los agricultores empiezan a implementar esto, que obviamente tiene un tema de ahorro de agua, de cuidado del suelo, pero también cómo generan ahorros de dinero.

Tenemos el proyecto Charco Bendito, un proyecto de ejemplo a nivel mundial, donde somos 12 compañías grandes invirtiendo en un proyecto que, físicamente se encuentra en Guadalajara y se enfoca en agua y también en el emprendimiento.

Así, hay señoras que están haciendo miel, que están trabajando con apicultura y que al final esto les genera retornabilidad en todo lo que viene en el proyecto para la comunidad y trabajamos mucho con el tema de acceso al agua en las comunidades.

¿Qué tienen con el pilar de circularidad? También tenemos dos frentes: uno es el tema de la retornabilidad, más del 50% del volumen que nosotros tenemos aquí va en venta de vidrio y de vidrio retornable; es decir, que el vidrio va y vuelve de nuevo a nuestra cadena. La verdad que nuestros porcentajes de retornabilidad son muy altos, muy orgullosamente podemos decir que en México van en el 99% de los envases que se venden como retornables.

Aproximadamente más de un tercio de nuestras botellas están hechas con contenido reciclado, entonces, en este frente tenemos varios programas.

Uno de ellos, nació en México hace 2 años como un piloto y ahora lo estamos lanzando ya abiertamente, al darnos cuenta que la gente no sabe que el vidrio es infinitamente reciclable y no sabe qué hacer, ni a dónde llevarlo; entonces lanzamos una iniciativa que se llama Glass Ticket informando así al consumidor qué hacer, entonces tenemos algunos de nuestros Modeloramas habilitados y a través de nuestra plataforma pueden devolver cualquier envase de grado alimenticio, como mermeladas, salsas, cualquier licor, y la idea es que después de juntar algunos puntos podamos dar premios a las personas, como entradas al Corona Capital, el festival Más Flow, partidos de futbol, conciertos, etc.

¿El tercer pilar? Es el pilar de agricultura sostenible, donde trabajamos específicamente en que los agricultores estén conectados, empoderados y capacitados. Trabajamos aproximadamente con 5 mil agricultores aquí en la industria en México y son 43 mil hectáreas que sembramos de cebada como industria. Lo que hacemos es trabajar el tema de agricultura regenerativa, agricultura sustentable, para trabajar con los agricultores. El cuarto pilar es el de acción climática, que tiene dos frentes: la reducción de las emisiones en toda nuestra cadena; es decir, para el 2040 tenemos la ambición-el sueño, de ser cero emisiones netas, lo que significa reducir, un 90%; esto significa que no sólo lo hacemos dentro de nuestras operaciones que vendría a ser lo que es el scope 1, lo hacemos también en scope 2 que es toda la compra de electricidad y lo hacemos en scope 3 que son nuestros proveedores.

CB: Además, tenemos una plataforma para cuantificar la huella de nuestros suppliers, se llama Eclipse y lo utilizamos para medir y dar un seguimiento mensual de las emisiones de nuestra cadena. Entonces desde hace un par de años que ya estamos midiendo las emisiones fuera de casa.

SC: Para lograrlo, mapeamos quiénes son nuestros proveedores, quién tiene más emisiones y ahí lo que estamos haciendo con algunos proveedores es invitarlos a este proyecto, a este programa. Todos nuestros proveedores ya pueden reportar en esta plataforma; pero además, con algunos, específicamente, realizamos un plan de acción para que vean dónde están sus emisiones.

En nuestro quinto pilar lo que trabajamos es el tema de emprendimiento, con startups, que buscamos traigan soluciones para los problemas que tenemos en materia de sostenibilidad y nos apoyamos de la aceleradora 100+, a través de la que lanzamos una convocatoria una vez al año y ahí todos las startups de todo el mundo pueden aplicar.

Y el segundo, que es mexicano y lanzamos hace 2 años y se llama Innodrop, una incubadora de talento hídrico en colaboración con la UNAM, con los auspicios de la UNESCO, dirigido a estudiantes, que tengan una solución en temas de agua y el premio es económico 100% para que ellos puedan lograr hacer y seguir con esta startup y con esta idea que tienen.