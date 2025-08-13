En pobreza multidimensional, 8.3 millones de mexicanos menos

En 2024, 38.5 millones de personas se encontraron en pobreza multidimensional; es decir, personas que tienen al menos un tipo de carencia, cifra que significó 8.3 millones de mexicanos menos que en 2022 y representó 29.6 por ciento de la población total, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Medición de la Pobreza Multidimensional.

De igual forma, las personas en situación de pobreza extrema fueron menos, pues en 2022 eran 9.1 millones de personas y el año pasado ascendieron a 7 millones de personas, es decir, una reducción de 2.1 millones y representaron 5.3 por ciento de la población total.

De acuerdo con el Inegi, la población en pobreza multidimensional es aquella que a pesar de tener un ingreso, este no es suficiente para adquirir bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades y tampoco “tiene garantizado el acceso a algunos de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación”.

📢 ¡Estamos por comenzar! Sigue la transmisión #EnVivo de la presentación de resultados de la Pobreza Multidimensional 2024.https://t.co/k68EhXJgNl — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2025

Y puede ser identificada porque tienen alguna carencia en rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, así como tener un ingreso inferior a las líneas de pobreza rural o urbana.

Mientras que, la población en pobreza extrema, tiene tres o más carencias en esos indicadores y su ingreso es inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos en zonas rurales o urbanas.

A pesar de que, la pobreza multidimensional y extrema se redujeron el año pasado, sigue existiendo una “permanencia de la estructura de las carencias, es decir, aquellas carencias que tienen mayor prevalencia en la población mexicana siguen siendo las mismas que en el pasado”, además de que aumentó la población vulnerable por carencias sociales, indicó Claudia Maldonado, titular de la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social, en conferencia de prensa.

La funcionaria destacó que al cierre de 2024, la carencia más importante que tiene la población mexicana es el acceso a la seguridad social, pues el 48.2 por ciento de la población no cuenta no tiene acceso a este beneficio; le sigue el acceso a servicios de salud con 34.2 por ciento de la población, “aquí cabe destacar que en esta carencia no hemos logrado llegar a los niveles de carencia prevalecientes en 2016, en los que había 15.6 por ciento de la población en situación de carencia por acceso a los servicios de salud”.

