IMEF revisa al alza PIB de México a 0.4% en 2025

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) revisó al alza el Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2025, pasando de 0.1 por ciento a 0.4 por ciento.

El resultado de la encuesta realizada por el IMEF se dio tras el retraso de imposición de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno estadounidense, así como una previsión de crecimiento económico de 0.7 por ciento trimestral, cifra que superó las expectativas de los analistas del mercado.

La economía mexicana enfrenta también el reto de la pérdida en la confianza empresarial y del consumidor, las cuales se vieron afectadas por la incertidumbre que generaron las políticas comerciales estadounidenses.

“En agosto, 49 por ciento de los participantes incrementaron su estimación, ubicando a la mediana en 0.4 por ciento. Cabe señalar que el pronóstico más optimista es de 0.8 por ciento y el más pesimista, de -0.5 por ciento”, indicó.

Respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el instituto prevé un nivel de 4.0 por ciento al cierre de este año, pese a que el Inegi informó de un nivel de 3.51 por ciento en julio pasado.

“Con respecto al pronóstico de la tasa de inflación para 2025, se mantiene por tercer mes consecutivo en 4.0 por ciento”, estimó el IMEF.

La entidad explicó que un 56 por ciento de los participantes no modificaron su estimación previa y señaló que la expectativa más optimista sitúa a la inflación en 3.5 por ciento, mientras que la más pesimista la ubica en una tasa anual de 4.9 por ciento.

Cabe señalar que la tasa objetivo de Banco de México (Banxico) es de 3 por ciento más o menos un punto porcentual. Es decir: la previsión del IMEF estaría a penas dentro del rango de la entidad monetaria.

Para 2026, la tasa de crecimiento del PIB real se mantiene en 1.3 por ciento, previo el IMEF.

Señaló que el pronóstico sobre la inflación se mantiene en 3.8 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR