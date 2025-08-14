“¡Qué Viva la 4T!”, celebra la Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que la pobreza se redujo a 29.6 por ciento, luego de que en 2018 era de 41.9 por ciento, por lo que celebró diciendo: “¡Qué viva la cuarta transformación!

Durante su conferencia matutina, la mandataria celebró el resultado dado a conocer por el Inegi.

“En situación de pobreza se redujo a 29.6 por ciento. En 2018 era de 41.9 por ciento. Ya mañana detallamos. Que viva la cuarta transformación”, dijo.

En este contexto, la mandataria adelantó que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que el Senado aprobó para blindar el salario que reciben policías, maestros y personal de salud, de manera que sea un mínimo de 16 mil 700 pesos mensuales.

“Tenemos que publicar, porque se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar… Se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado no puede ser… O sea, tiene que ser el salario medio del IMSS y después del 2024 y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa esa resolución del Senado tenemos que publicarlo en estos días”, declaró.

Claudia Sheinbaum aseguró además que para 2025 no habrá incremento salarial para quienes ejercen un cargo público, pero sí se continuará con el crecimiento en los ingresos para los trabajadores.

La jefa del Ejecutivo recordó que al inicio del sexenio pasado, el salario mínimo estaba en tres mil 500 pesos, lo cual creció hasta más de ocho mil en la actualidad, lo cual se superará.

“Por eso vamos a aumentar poco a poco…, porque es importante comparar con lo que era antes. Recuerden que el salario mínimo estaba sobre tres mil 500 pesos en el 2018. Hoy el salario mínimo es ocho mil, más de ocho mil pesos y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas”, declaró.