¿Quién es Rogelio de los Santos, acusado de fraude en Capital Tech?

Esto sabemos de Rogelio de los Santos, director de Capital Tech, acusada de defraudar a más de 100 inversionistas.

Confiar tu dinero a una empresa y que te defraude y te ocasione cuantiosas pérdidas es uno de los temores más grandes de quienes se dedican a los negocios, lo cual, a su vez, desalienta la inversión y el emprendimiento en México. Un caso de esta naturaleza se reportó en días recientes con la empresa Capital Tech.

De acuerdo con reportes de medios especializados en negocios, Capital Tech, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), ha sido acusada de defraudar a alrededor de 135 inversionistas con un monto total de 815 millones de pesos.

Capital Tech es una Sofom con sede en Nuevo León. ı Foto: Especial

Según la información que se conoce de estos hechos —por los que la Fiscalía de Nuevo León ya inició una investigación—, Capital Tech solicitó un concurso mercantil en 2024 debido a insolvencia, pero solo devolvió el 25 por ciento del capital adeudado .

A propósito, el director de Capital Tech Financial, Rogelio de los Santos, ha emitido declaraciones públicas para defender la solicitud de concurso mercantil, y ha dicho que esta fue la decisión correcta para “cumplir con todos sus acreedores de manera clara y equitativa”.

Comunicado en Linked In de Rogelio de los Santos. ı Foto: Captura de pantalla

Pero, ¿quién es Rogelio de los Santos, cuáles son sus antecedentes y con qué otros negocios está relacionado?

PERFIL de Rogelio de los Santos: ¿quién es y qué tiene que ver con Capital Tech?

De acuerdo con su LinkedIn, Rogelio de los Santos es ingeniero mecánico por el Tecnológico de Monterrey, con una maestría en Liderazgo Empresarial por Duxx, un grado honorario de Babson College y una certificación en desarrollo de ecosistemas por el MIT.

Rogelio de los Santos es director de Capital Tech. ı Foto: Especial

Es fundador y socio director de Dalus Capital, firma de inversión que respalda a empresas de alto crecimiento en México, América Latina y Estados Unidos con fuerte vínculo en la región. Desde ahí impulsa proyectos tecnológicos disruptivos con impacto social y económico.

En 2013 fundó incMTY, festival de innovación y emprendimiento que se ha consolidado como uno de los más importantes de América Latina. Además, forma parte del Consejo Internacional de Asesores de la Universidad de Texas en Austin. También, es fiduciario del Tec de Monterrey y consejero honorario de la ASEM.

Imagen ilustrativa del Tec de Monterrey. ı Foto: larazondemexico

A propósito, el Tec de Monterrey ha declarado que la relación de Rogelio de los Santos con la institución es únicamente en calidad de consejero en iniciativas académicas y de emprendimiento, y que no tiene ninguna relación con las actividades de Capital Tech ni con la empresa misma.

