Anfitriones de Airbnb piden regulación diferenciada

El límite de 50 por ciento de la ocupación anual en inmuebles que ofrecen servicios de hospedaje a través de plataformas como Airbnb y que se encuentra en vilo, representaría un golpe para el turismo en la Ciudad de México, el bolsillo de los anfitriones, y la economía local. La comunidad de anfitriones pidió una regulación diferenciada.

En entrevista con La Razón, Ricardo López Nacif, miembro de la comunidad de anfitriones, sostuvo que la Ley de Turismo de la Ciudad de México busca “generar igualdades reales”, pero que éstas no se pueden alcanzar si la legislación se aplica para todos. “Lo primero que estamos buscando es que se aplique una regulación diferenciada”, es decir, que a las personas que tengan de uno a tres anuncios en la plataforma no se les limite la cantidad de días que pueden ofertar.

Airbnb se ha convertido en alternativa de hospedaje en zonas donde no hay oferta hotelera. ı Foto: Especial

“Me parece profundamente injusto y perjudicial para muchísimas familias, personas, y madres solteras que se les aplique esta restricción del 50 por ciento”, añadió.

López Nacif consideró que, de aplicarse esta regulación, muchas personas dejarían de ofertar sus propiedades, y se provocaría un efecto dominó, ya que también implicaría perder oferta de hospedaje en las alcaldías en donde se anuncian este tipo de alojamientos temporales y se podría reducir la derrama económica que dejan los turistas.

La comunidad de anfitriones advirtió que reducir la ocupación frenaría turismo y derrama económica en alcaldías. ı Foto: Especial

“Entonces, ¿qué va a pasar con la regulación? Punto número uno, la gente se va a salir de la plataforma digital; punto número dos, esto va a tener un impacto significativo en la economía, en el turismo y en el empleo, porque es gente que se autoemplea. Y punto número tres, lo más probable es que no regrese el departamento a la vivienda tradicional, que es el objetivo central del gobierno”, externó.

El representante de los anfitriones capitalinos aseguró que la oferta de hospedaje que se da a través de Airbnb ayuda a regular los precios del mercado, y en alcaldías donde no hay opciones de hoteles, son una solución para que el turismo llegue. “Cuando esta gente saque sus alojamientos, esto va a tener un profundo impacto económico, si bien no somos toda la oferta turística de la ciudad, sí somos una parte muy importante”.

