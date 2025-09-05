Espera que Sofipos se conecten al SPEI

En Jiutepec, Morelos.

El Banco de México (Banxico) anticipó que en los próximos años un mayor número de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) se integrarán al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que marcará un paso decisivo hacia la digitalización de los servicios financieros en comunidades donde la banca tradicional no tiene presencia. Actualmente, sólo siete de las 14 financieras de este sector están conectadas al sistema mencionado.

Othón Moreno, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercado del Banco de México, explicó que ya se trabaja en un esquema gradual de incorporación a través de la figura de participación indirecta, que permite a las Sofipos conectarse al SPEI usando la infraestructura de intermediarios ya integrados. Con ello, pueden comenzar a ofrecer transferencias electrónicas y pagos digitales bajo su propia marca.

“El SPEI no distingue entre una gran institución y la

Sofipo más pequeña: la regulación y las obligaciones son las mismas para todos. Por eso diseñamos la participación indirecta, que les permite empezar a desarrollar capacidades internas sin cargar de golpe con toda la inversión que implica una conexión directa”, dijo.

El funcionario adelantó que en un horizonte de cinco años la digitalización será generalizada, aunque mencionó que actualmente la mitad de las sofipos no tiene aplicaciones móviles. Para 2030, estimó, ese número debe ser cero.

Mary Pilly Loo, directora general de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reconoció que cada vez más Sofipos destinan recursos a tecnología, con alrededor de 12 por ciento de sus gastos, pero advirtió que la digitalización debe asumirse como un plan integral y no como un gasto aislado.