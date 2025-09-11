Ingresos tributarios se incrementan 6.4% entre enero y agosto, ascienden a 3.6 bdp

Los ingresos tributarios que se recaudaron entre enero y agosto del año en curso ascendieron a 3 billones 692 mil 343 millones de pesos, es decir, se registró un incremento de 6.4 por ciento en términos reales a tasa anual, señaló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La dependencia señaló que el aumento fue de 350 mil 729 millones de pesos y de esta esta forma “se consolida la recaudación tributaria” pues el monto ya superó lo programado para los meses de referencia según la Ley de Ingresos de la Federación 2025, “con un cumplimiento de 102.3 por ciento”.

Del total de los ingresos, 2 billones 35 mil 372 millones de pesos fueron por la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que significó un incremento de 198 mil 971 millones de pesos más que en los mismos meses del año, y fue un aumento de 6.7 por ciento.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ingresos recaudados fueron de 1 billón 25 mil 756 millones de pesos, un crecimiento de 6.3 por ciento o 96 mil 584 millones respecto a los primeros ocho meses del 2024; mientras que, los ingresos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzaron los 438 mil 542 millones de pesos, es decir, un aumento de 16 mil 306 millones más que lo que se registró hace un año.

“A través del Plan Maestro 2025, el SAT consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la columna vertebral del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico del país en beneficio de las familias mexicanas. ¡Todas y todos contribuimos al bienestar de México!”, agregó el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

