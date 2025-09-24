BBVA mejora su expectativa de crecimiento para el PIB de México; la ubica en 0.7%

BBVA elevó su estimación de crecimiento para México en 2025 de -0.4% a 0.7%, impulsado por exportaciones, aunque advierte debilidad en consumo e inversión

BBVA México mejoró su expectativa de crecimiento económico para el país al cierre del año, y la situó en 0.7 por ciento, luego del “desempeño favorable” que tuvo la economía nacional durante el primer semestre del año, explicado por un aumento de exportaciones, aunque destacó que aún hay una previsión de que en la segunda mitad del 2025 haya una desaceleración.

La institución destacó que a pesar de mantener al alza su previsión, aún anticipa un “débil crecimiento de la demanda interna”, ya que el consumo privado cayó 0.1 por ciento en términos acumulados al cierre de junio, también la inversión fija bruta cayó 6.4 por ciento, el gasto de los hogares ha perdido dinamismo por una “ralentización” de la masa salarial, que en agosto creció sólo 3.9 por ciento cuando en otros meses ha tenido mejor desempeño.

“Además del deterioro en la confianza del consumidor que suma ocho caídas consecutivas en términos interanuales desde enero y una variación de -1.5 por ciento anual en agosto, según lo reportado en el Indicador de Confianza del Consumidor del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)”, añadió.

Destacó que la incertidumbre que ha generado la política comercial de Estados Unidos y el menos gasto público en el sector de la construcción por la terminación de proyectos insignia ha impactado en el crecimiento económico.

“La inversión en construcción en junio acumula once caídas anuales consecutivas, alcanzando un nivel 6.0 por ciento inferior al de enero 2024. El sector de maquinaria y equipo, ha visto mermado su dinamismo por el replanteamiento de las estrategias de inversión de las empresas ante la duda persistente relativa al alcance y duración de los nuevos aranceles. Al mes de junio, suma seis caídas anuales consecutivas y está 8.0 por ciento por debajo del nivel de enero de 2024”, sostuvo en su análisis Situación México.

La institución refirió que las contracciones observadas en las actividades secundarias, especialmente, en construcción, y la manufactura también mermarán el crecimiento, aunque destacó que el sector terciario o de los servicios “sostiene la actividad económica con un crecimiento de 1.1 por ciento anual acumulado entre enero y julio”, siendo el comercio al menudeo el de mayor impulso.

“Aunque el adelanto de pedidos de exportación en la primera mitad del año aportó un impulso positivo al crecimiento, la evidencia sugiere que dicho efecto fue transitorio. La moderación en el ritmo de creación de empleo —en particular en el sector industrial— sugiere que el consumo privado tenderá a desacelerarse en la segunda parte del año, en un contexto en el que la inversión muestra una clara pérdida de dinamismo”, destacó.

MSL