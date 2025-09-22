¿Cómo configurar el MTU en la app de tu banco?

Quedan pocos días, ya que a partir del primero de octubre todos los bancos tendrán la función MTU activa dentro de las aplicaciones móviles.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo de dinero que puedes utilizar desde tu banca móvil, este límite puede ser decidido por el usuario y en caso de no definirlo antes del 30 de septiembre el banco lo asignará de manera automática.

Este MTU será aplicable en transferencias, pagos de servicios, tarjetas, SPEI o CoDi, con la finalidad de que tu banco pueda detectar movimientos inusuales en tu aplicación.

Cómo activar el MTU en la app del banco ı Foto: Especial

¿Cómo activar el MTU en la app de tu banco?

La activación del MTU depende del banco que utilices, ya que todas las aplicaciones son distintas. Aquí te compartimos cómo hacerlo en algunos bancos:

Banamex

Abre la app de tu banco y busca el apartado Menú principal.

Selecciona la opción de Configuración u Operaciones

En el apartado de Límites operacionales establece el monto que deseas, ya sea por operación, diario o mensual.

Confirma estos montos mediante un código que recibirás en tu teléfono.

BBVA Bancomer

Abre la app de tu banco y busca el Menú.

En el Menú selecciona la opción Configuración.

En el apartado Límites de operaciones coloca la cantidad que requieras en Límite por operaciones, Límite diario y Límite mensual.

Una vez que hayas establecido las cantidad únicamente debes guardar los cambios.

Santander

Abre la app de tu banco y busca el Menú

En el apartado Administración de mis cuentas selecciona la opción de Configuración límite importe.

Selecciona la opción Transferencia rápida y establece el monto máximo para los movimientos bancarios.

HSBC

Abre la app de tu banco y dirígete al apartado Transferir y pagar.

Selecciona Servicios frecuentes y después editar límite por transferencia.

Ahí puedes editar los montos que requieras.

Banorte

Abre la app de tu banco y selecciona la opción Ajustes generales

Selecciona la opción Modificar límite de tarjeta

En ese apartado puedes editar los montos

NU

Abre la app de tu banco y dirígete al ícono de tu usuario

Selecciona la opción Centro de seguridad

Dirigete al límite de débido y establece la cantidad límite

En las opciones pago sin contacto, tarjetas virtuales y límite de crédito también puedes ajustar el límite disponible

Mercado Pago

Abre laa app de tu banco

Selecciona la opción transferir

En la parte superior se encuentra un ícono con dos barras horizontales, puedes darle clic

En ese apartado puedes ajustar tu límite de transferencias diario

No te lleves una sorpresa y activa el límite para tus transacciones y evita que tu banco lo ponga de manera automática.