¿Cómo configurar el MTU en la app de tu banco?

Quedan pocos días, ya que a partir del primero de octubre todos los bancos tendrán la función MTU activa dentro de las aplicaciones móviles.
El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo de dinero que puedes utilizar desde tu banca móvil, este límite puede ser decidido por el usuario y en caso de no definirlo antes del 30 de septiembre el banco lo asignará de manera automática.
Este MTU será aplicable en transferencias, pagos de servicios, tarjetas, SPEI o CoDi, con la finalidad de que tu banco pueda detectar movimientos inusuales en tu aplicación.
¿Cómo activar el MTU en la app de tu banco?
La activación del MTU depende del banco que utilices, ya que todas las aplicaciones son distintas. Aquí te compartimos cómo hacerlo en algunos bancos:
Banamex
Abre la app de tu banco y busca el apartado Menú principal.
Selecciona la opción de Configuración u Operaciones
En el apartado de Límites operacionales establece el monto que deseas, ya sea por operación, diario o mensual.
Confirma estos montos mediante un código que recibirás en tu teléfono.
BBVA Bancomer
Abre la app de tu banco y busca el Menú.
En el Menú selecciona la opción Configuración.
En el apartado Límites de operaciones coloca la cantidad que requieras en Límite por operaciones, Límite diario y Límite mensual.
Una vez que hayas establecido las cantidad únicamente debes guardar los cambios.
Santander
Abre la app de tu banco y busca el Menú
En el apartado Administración de mis cuentas selecciona la opción de Configuración límite importe.
Selecciona la opción Transferencia rápida y establece el monto máximo para los movimientos bancarios.
HSBC
Abre la app de tu banco y dirígete al apartado Transferir y pagar.
Selecciona Servicios frecuentes y después editar límite por transferencia.
Ahí puedes editar los montos que requieras.
Banorte
Abre la app de tu banco y selecciona la opción Ajustes generales
Selecciona la opción Modificar límite de tarjeta
En ese apartado puedes editar los montos
NU
Abre la app de tu banco y dirígete al ícono de tu usuario
Selecciona la opción Centro de seguridad
Dirigete al límite de débido y establece la cantidad límite
En las opciones pago sin contacto, tarjetas virtuales y límite de crédito también puedes ajustar el límite disponible
Mercado Pago
Abre laa app de tu banco
Selecciona la opción transferir
En la parte superior se encuentra un ícono con dos barras horizontales, puedes darle clic
En ese apartado puedes ajustar tu límite de transferencias diario
No te lleves una sorpresa y activa el límite para tus transacciones y evita que tu banco lo ponga de manera automática.