¿Qué es el MTU y por qué es clave en las transferencias digitales?

En el mundo financiero, especialmente en la banca y las plataformas de pago digitales, el monto transaccional del usuario (MTU), se ha convertido en un concepto clave para entender cómo se gestionan las operaciones de dinero.

Esto es básicamente es la cantidad máxima de dinero que un cliente puede enviar, recibir o mover dentro de una cuenta en un período determinado, ya sea diario, semanal o mensual. Este límite no solo protege al usuario, sino que también asegura que las instituciones financieras cumplan con regulaciones para prevenir fraudes y lavado de dinero.

Las transferencias de dinero vía digital se consideran una buena opción ı Foto: larazondemexico

¿Cuáles son los limites de transferencia?

En la banca tradicional, los límites de transferencia varían según el tipo de cuenta y el canal utilizado. Por ejemplo, mediante la banca móvil, algunas cuentas básicas permiten transferir entre 8,000 y 20,000 pesos mexicanos por día, mientras que cuentas premium o con mayores verificaciones pueden manejar cantidades mas altas. Estas restricciones buscan proteger tanto al usuario como a la institución ante posibles movimientos irregulares o accesos no autorizados.

En el caso de las fintechs y billeteras digitales —como Mercado Pago, Nu, Stori o Clip—, el monto transaccional también depende del nivel de la cuenta. Los usuarios con cuentas básicas suelen tener límites más bajos, mientras que aquellos que completan procesos de verificación de identidad (conocidos como KYC, por sus siglas en inglés) pueden aumentar significativamente sus montos diarios o mensuales. Esto permite que la plataforma ofrezca un servicio seguro y adaptado al perfil de cada cliente.

¿Cómo afectara esto en México?

A partir del 1 de octubre de 2025, entra en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una medida establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que transformará la forma en que realizamos transferencias bancarias en México. Esta regulación busca reforzar la seguridad en las operaciones digitales y dar mayor control a los usuarios sobre sus transacciones electrónicas.

Toma en cuanta estas fechas para fijar tu MTU:

1 de octubre de 2025 : Los bancos deberán habilitar en sus plataformas la opción para que los usuarios configuren su MTU.

30 de septiembre de 2025 : Fecha límite para que los usuarios establezcan su límite personalizado.

1 de enero de 2026: La regulación se vuelve obligatoria. Si el usuario no ha definido su MTU, el banco asignará un límite predeterminado de aproximadamente 12,500 pesos mexicanos por operación.

Fachada del Banco de México ı Foto: Cuartoscuro

¿Cómo configurar el MTU?

Para establecer tu MTU, sigue estos pasos:

Accede a la banca en línea o la aplicación móvil de tu banco. Dirígete a la sección de “Configuración” o “Seguridad”. Selecciona la opción de “Límites de operaciones” o “Monto Transaccional del Usuario”. Define el monto máximo que deseas permitir para tus transferencias electrónicas. Confirma los cambios y, si es necesario, realiza una autenticación adicional.

