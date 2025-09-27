LCK Experience 2025: dos días de transformación personal y conciencia integral en la CDMX

Con el objetivo de impulsar una transformación personal integral y comprender cómo la mente, las emociones y las creencias determinan nuestra salud integral en medio de un debate por la importancia de la salud mental; la Ciudad de México fue sede este 26 y 27 de septiembre de la tercera edición del LCK Experience (Life Changing Knowledge), un evento que congregó a cientos de asistentes en el Hotel Camino Real Santa Fe.

En entrevista con La Razón, Antonio Murrieta, organizador del evento, definió el encuentro como “una experiencia que empieza el camino de la transformación”.

Subrayó que cada persona que asiste se lleva un mensaje único: “Lo bonito de esta experiencia es que hay tantos mensajes como personas que vienen. Queremos que sea ese lugar donde se prende la chispa, pero el camino solo inicia”.

Murrieta explicó que el foro gira en torno al modelo LCK, diseñado por Cris Steinman, CEO y fundadora de la empresa, que integra seis áreas: física, mental, espiritual, energética, social y emocional.

“Siempre hemos buscado expandir la conciencia. Lo que ha cambiado no es el fondo, es la forma. Organizamos congresos, talleres, capacitaciones; cualquier dinámica en la que podamos ayudar a una persona a descubrir su potencial”, señaló.

Uno de los momentos centrales fue la conferencia de Duccio Locati, CEO de PSYCH-K, quien presentó la ponencia “Qué es realmente la salud”. A través de la historia metafórica de “Lupita”, mostró cómo las creencias subconscientes, los traumas y el entorno moldean nuestra salud física y emocional.

“Las creencias limitantes afectan directamente nuestra salud. Cuando transformamos esas creencias inconscientes, también transformamos nuestra vida”, afirmó Locati.

Planteó que los síntomas no deben verse como enemigos, sino como mensajeros: “El estómago de Lupita le decía: escúchame, necesito tu atención para que cambies”.

Asimismo, insistió en la necesidad de mirar la salud de manera holística: “Si realmente quieren abordar los temas de salud, no hay que empezar con los síntomas; hay que comenzar con la vida de la persona”.

El foro reunió a líderes internacionales que abordaron cómo las creencias y emociones influyen en la vida cotidiana. ı Foto: Ulises Soriano

En otra master class, la nutrióloga funcional María Montemayor impartió la charla “Lo que nadie te dijo: 7 emociones que afectan tu peso”, en la que compartió su propia historia de lucha con las dietas, la autoimagen y los atracones.

“Yo empecé a hacer dieta a los 13 años, por un virus cultural tóxico que me dijo que mi cuerpo era inaceptable. Esa guerra duró más de 15 años”, relató.

Montemayor explicó cómo el miedo, la culpa y la ansiedad influyen directamente en el metabolismo: “Tu cerebro no distingue si te persigue un león en la selva o si tienes miedo a engordar. El cuerpo reacciona igual, elevando el cortisol, y eso afecta tu peso”.

Para ella, el cambio verdadero surge al transformar la relación con el cuerpo: “Cuando solté la necesidad de bajar de peso, empecé a bajar de peso. Entendí que nuestros problemas de autoestima no se resuelven bajando de peso; más bien, nuestros problemas de peso se podrían resolver ganando autoestima”.

El LCK Experience 2025 reunió a referentes como Bruce Lipton, Enric Corbera, Michael Beckwith, Ale Lelo de Larrea y Raúl Murrieta, quienes junto con Cris Steinman ofrecieron un programa diverso que abarcó desde la biología celular hasta la resiliencia emocional.

Cris Steinman y un panel de expertos compartieron herramientas para descubrir el potencial humano y expandir la conciencia ı Foto: Ulises Soriano

De acuerdo con Murrieta, este encuentro es parte de un movimiento en expansión que tiene más de 12 años de existencia y que busca “ayudar a descubrir el potencial humano y expandir la conciencia”.

