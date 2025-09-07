Coyoacán celebra el 40 aniversario de la casa de cultura Jesús Reyes Heroles

Coyoacán es, por mucho, el lugar por excelencia donde se concentra el arte y la historia, un lugar donde convergen las ideas y las tradiciones, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, quien acudió a inaugurar a las exposiciones que se presentaron con motivo del 40 aniversario de la casa de cultura Jesús Reyes Heroles.

“Les quiero decir que esto, para mí, representa un compromiso más allá de lo político, de los colores y sabores, es un compromiso personal porque cultura es educación, la cultura es desarrollo y la cultura es crecimiento. Cuando me preguntaron cuántos museos tiene Coyoacán, hubo quien dio diversas cifras, pero nadie atinó porque Coyoacán sólo tiene un museo, en resumen, Coyoacán es el museo”, comentó.

La directora general de Cultura, Hilda Trujillo Soto, recordó que las casas de cultura comenzaron en los años 50 con el ministro francés de cultura, André Malraux, quien impulsó las llamadas Maisons de la Culture en 1959. Posteriormente, en México fue Víctor Sandoval en el Instituto Nacional de Bellas Artes, quien retomó el proyecto con un concepto para crear espacios en donde todos tuvieran acceso a la cultura y se impulsara el acceso al arte y al conocimiento para todo el público.

Dijo que la casa de Cultura “Jesús Reyes Heroles” fue de las primeras casas de Cultura que se inaugura en 1985; ésta fue una huerta, una fábrica de papel, después una casa de una familia y posteriormente una casa para todos.

“Aquí tenemos el privilegio de contar con esta casa de cultura, nuestras casas que nos protegen, nos dan vida, nos dan cultura, arte, son casas donde se une la fraternidad, el compartir y el enseñar compartiendo emociones” Hilda Trujillo, directora general de Cultura de Coyoacán



Al centro, el alcalde Giovani Gutiérrez y la directora general de Cultura, Hilda Trujillo. ı Foto: Cortesía

Hilda Trujillo agradeció el trabajo de maestras y maestros que imparten clases, cursos y talleres en este lugar, e indicó que hay 11 casas que han sido restauradas, al igual que teatros y foros, como muestra del compromiso con la cultura; queremos que se acerquen a el arte porque el arte da paz y con él se le cierra la puerta a la violencia.

Este sábado, al cumplirse 40 años de la casa de Cultura “Jesús Reyes Heroles”, se inauguró la exposición “Creando Arte”, con el apoyo de 18 maestros talleristas dedicados a la enseñanza de las artes plásticas.

Se imparten clases a más de mil 500 alumnos de todas las edades, desde escolares hasta personas de la tercera edad, a través de 65 talleres.

Giovani Gutiérrez visita la exposición “Creando Arte”. ı Foto: Cortesía

Entre los más destacados están: dibujo, pintura Batik, óleo, acuarela, alebrijes, escultura y modelado de vitrales, grabado y tapiz, artes visuales, repujado, talla en madera, escultura en madera, fotografía digital y cerámica.

Estuvieron presentes en la ceremonia Fernando Covarrubias Becerra, subdirector de Programación y Promoción Cultural, el profesor Edgar Rangel, del taller de dibujo, pintura y alebrijes, así como directoras y directores generales de la demarcación.

cehr