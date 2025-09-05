‘Con chatarrización, Coyoacán va por calles más seguras y limpias’, afirma Giovani Gutiérrez.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, dio el banderazo de salida al 10.º dispositivo de Chatarrización del año, que se realiza en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito, con el objetivo de retirar vehículos abandonados de las calles de la demarcación, donde destacó que el nuevo rostro de la alcaldía es integral y se debe a un trabajo 24/7.

“Esto tiene que ver con la obra pública que hemos hecho en las calles de los pueblos, barrios, colonias, fraccionamientos y Unidades Habitacionales; con el reencarpetamiento, el cambio de banquetas, de drenaje, de red hidráulica; el rescate a los edificios públicos, pero también los servicios urbanos que trabajan constantemente, el desazolve, la poda”, destacó Gutiérrez Aguilar.

El alcalde subrayó que su gobierno tiene la misión de hacer que Coyoacán sea un lugar seguro, indicó que todos los días se enfocan en este programa tan importante para quitar focos rojos de las calles y avenidas, enfatizó que no se va a permitir que se genere fauna nociva, que las personas ingieran bebidas alcohólicas o que se escondan para intentar hacerle daño a las y los vecinos.

Desde su implementación –en 2021- hasta la fecha, se han efectuado 54 dispositivos, realizando más de mil gestiones, 10 mil visitas oculares, casi 6 mil vehículos fueron apercibidos y más de mil 200 fueron ingresados a depósito.

Por su parte, la directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Coyoacán, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, agradeció a la Marina y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la coordinación para llevar a cabo estas acciones en beneficio de la ciudadanía.

Asistieron al banderazo de salida: el capitán de Corbeta, Adrián Montoya Martínez, representante de la Secretaría de Marina; el director de Operación Vial 7 Zona Sur, policía segundo Iván González; el comandante Héctor Márquez Rodríguez, segundo Comandante del Destacamento 2 Sector 63 Alce; el director de Zona Vial 4, Jorge Hernández Espinosa, elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar, Policía de Proximidad Escudo Coyoacán y personal de estructura de la alcaldía Coyoacán.

JVR