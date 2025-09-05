Tráiler se impacta contra pilar del Metro CDMX, en Oceanía; provoca tráfico intenso

Un tráiler se impactó contra el pilar del tramo elevado del Metro de la Ciudad de México, sobre la avenida Oceanía, entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio del sistema de transporte, de forma que provocó un cierre de circulación.

Desde la madrugada de este viernes, alrededor de las 05:00 horas, medios locales y usuarios de redes sociales informaron sobre el choque, y compartieron imágenes del vehículo de carga destrozado sobre el asfalto, el cual dejó piezas desperdigadas sobre la avenida.

Cerrada Avenida Oceanía con dirección al centro #CDMX🇲🇽 a la altura del #CircuitoInterior #CircuitoBicentenario e #IKEA, al parecer un trailer volcó… hay movimiento en la zona: pic.twitter.com/oMbdeupbu4 — Charly Islands 𝕏 (@charly_browny) September 5, 2025

Al lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad, entre ellos el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quien apoyó en el levantamiento de las llantas del tráiler y las piezas que afectaron la circulación.

TE RECOMENDAMOS: Activista y Brugada reconocen crisis ambiental Urge Xiyé Bastida a proteger el suelo verde capitalino de la mancha urbana

De acuerdo con el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX); así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la alcaldía Venustiano Carranza, así como personal de Obras y Seguridad Institucional del STC.

⚠️ SEGURIDAD



Durante la madrugada de hoy, lamentablemente un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de Plaza Encuentro Oceanía.

Siguen trabajos de limpieza, retiro… pic.twitter.com/ZVEPzzO3VZ — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 5, 2025

El director del sistema de transporte detalló que se estaban realizando trabajos “de limpieza, retiro y evaluación de daños”.

Alrededor de las 06:40 horas de la mañana, el Centro de Monitoreo Vial de la SSC-CDMX informó que se restablecía la circulación sobre avenida Oceanía al Norte, mientras que continuaban cerrados los carriles centrales al sur, a la altura de Siberia. Por lo anterior, sugirió como alternativa vial Eduardo Molina, Oriente 172 y Circuito Interior.

#PrecaucionVial | Se restablece la circulación de Av. Oceanía al Norte continúan cerrados carriles centrales al Sur a la altura de Siberia, Laboran servicios de emergencia. #AlternativaVial Eduardo Molina, Oriente 172 y Circuito Interior. pic.twitter.com/bsM0suUcuj — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 5, 2025

Por otro lado, el Metro de la Ciudad de México informó que se inspeccionaron los pilares contra los cuales impactó el tráiler, con el objetivo de descartar afectaciones que pudieran ameritar la suspensión del servicio. Sin embargo, informó que no hay daños significativos y que la Línea opera con normalidad.

“Tras la inspección realizada por personal especializado, se confirma que no se detectaron afectaciones estructurales en los elementos primarios del viaducto elevado de la Línea B. Se concluyó que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para la operación”, escribió el Metro CDMX, en la red social X.

Tras la inspección realizada por personal especializado, se confirma que no se detectaron afectaciones estructurales en los elementos primarios del viaducto elevado de la Línea B. Se concluyó que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para la operación. Por este… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 5, 2025

“Por este motivo, la Línea B ofrece servicio con normalidad de Ciudad Azteca a Buenavista, con avance continuo de los trenes en todas las estaciones. De manera permanente se lleva a cabo el monitoreo de todas las estructuras de los viaductos elevados del Metro”, abundó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am