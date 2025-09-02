Helicóptero se desploma entre los límites de Edomex y Morelos; se reportan 2 muertos

Helicóptero se desploma entre los límites de Edomex y Morelos.

Un helicóptero se desplomó en Tepetlixpa, que se ubica entre los límites del Estado de México y Morelos, cerca de la carretera México-Cuautla. Hasta el momento, se reportan al menos 2 personas muertas.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave despegó de la Ciudad de México con rumbo al estado de Guerrero. Se reportó que la aeronave particular, con matrícula XAQST, presuntamente, pertenecía a una empresa de servicios aeromédicos.

Al alugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil y personal de emergencia. Hasta el momento, se desconoce quiénes son las personas que fallecieron. La zona ya se encuentra acordonada.

Expertos han atribuido el desplome a las condiciones climáticas que imperan en el territorio mexicano, pues un canal de baja presión se ubica en la mayoría de los estados de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo para la Ciudad de México y el Estado de México.

