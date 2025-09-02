Invitan a la octava edición de la Corrida de la Insurgencia en Aguascalientes.

La octava edición de la Corrida de la Insurgencia se realizará con un ambientazo. Se espera que haya un “agotado el boletaje”, a través de www.soluticket.mx, para este evento de beneficencia.

Y es que se trata de una corrida de toros “con toda la barba”, en una plaza de toros de 1896, bellísima, con solera y ambientada y decorada, por uno de los artistas plásticos más importante del país: el maestro Rafael Sánchez de Icaza.

Más de 50 personajes en escena con vestimenta de la época del inicio del movimiento independiente del México de 1810, y tres toreros, portando con gallardía, el traje militar del Generalísimo Ignacio Allende y Unzaga, conocido también como el “primer soldado de la patria”.

Todo ese atractivo, sustentado además por ser la única corrida temática del continente americano, con un alto contenido artístico, y un riguroso apego histórico.

El ambiente se vuelve mágico cuando en lugar de pasodobles, y de la extraordinaria banda municipal, lo que acompaña a la corrida es la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes que ofrece un concierto de ópera.

La Corrida de la Insurgencia es una producción taurina temática que busca trasladar al aficionado a un acontecimiento histórico: el primer movimiento insurgente en nuestro país.



No te pierdas este concepto artístico único en el continente.



🗓️ 14 de septiembre

Por eso, esta emblemática Corrida de La Insurgencia, es por mucho el acontecimiento taurino mexicano más importante, y esperado del calendario taurino mundial.

La expectación, desde que se hizo el anuncio, ha crecido por la combinación internacional de toreros, que Producciones Taurinas presentó para esta edición, ya que esta puesta en escena, además de dar identidad, preservar la cultura y enaltecer los valores históricos y artísticos de México, apoya a las personas que más lo necesitan a través de DIF del Estado de Aguascalientes.

En lo taurino, serán los triunfadores de la Feria San Marcos 2025, los protagonistas de esta corrida. El maestro español Antonio Ferrera y los dos baluartes de la nueva generación mexicana de toreros, Diego Sánchez y Héctor Gutiérrez que lidiarán un encierro de la ganadería hidrocálida de Santa Inés, propiedad de Don Isaac García.

