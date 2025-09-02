Para Guanajuato

Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoce a Sheinbaum por trabajo coordinado para atender el tema de seguridad

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció y agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por el trabajo coordinado para atender el tema de seguridad en esta entidad, durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad.

Previamente a su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que llegó con resultados claros.

“Estamos llegando al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Llegamos con resultados claros a favor de nuestra gente y con el reconocimiento de que Guanajuato está avanzando firme por la paz. ¡Seguiremos adelante!”, compartió en sus redes sociales.

