Libia Dennise llama a trabajar en unidad por la seguridad de Guanajuato; ’no habrá impunidad’, dice

Libia Dennise llama a trabajar en unidad por la seguridad de Guanajuato.

Durante la presentación del balance de proyectos estratégicos, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, hizo un llamado a sumar esfuerzos en unidad, “desde cualquier trinchera”, para garantizar la seguridad en el estado. Además, afirmó que en la entidad no habrá impunidad para quienes lastimen a las personas.

“Nuestra gente nos exige resultados y sumar esfuerzo en un tema que, más que cualquier otro, debe convocarnos a darlo todo y a trabajar en unidad, desde cualquier trinchera, porque la construcción de la paz en Guanajuato no admite pausas ni distracciones”, dijo la Mandataria Estatal.

Durante el evento, Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que el Grupo de Inteligencia Operativa opera sin distingo de instituciones o niveles de gobierno, pues la meta es darle resultados a la gente, tales como la diminución en homicidios dolosos.

“Hay una disminución significativa y sostenida en homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 9.4 en septiembre de 2024 cuando inicio esta Administración, a 5 en julio de 2025, una reducción del 47% Tan solo de febrero a julio de este año, Guanajuato redujo hasta 60% su promedio diario de homicidios dolosos”, destacó.

Libia Dennise anuncia conformación de grupo especial contra robo a carreteras

Sobre el tema del robo al transporte, informó la conformación de un grupo especializado, coordinado por la Guardia Nacional, cuyo objetivo es disminuir a cero los robos en las carreteras de Guanajuato.

Asimismo, la Gobernadora reconoció que el camino a la paz no es fácil; sin embargo, dijo, que no se dará un paso atrás, por lo que la violencia se enfrentará con valentía y firmeza.

“El camino de la paz, no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero es el único camino y lo vamos a transitar como lo hemos hecho hasta ahora, con decisión, con valentía, con firmeza y dando resultados”, mencionó.

Además, Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.

El Gobierno de la Gente atiende la demanda de agua

A casi un año de que asumió como gobernadora, la panista indicó que su administración impulsa dos proyectos para garantizar el derecho humano al agua:

La Tecnificación del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma

El Acueducto Presa Solís

El primero, indicó, beneficiará a 11 municipios y más de 25 mil productores con agua para cultivos clave como fresa, brócoli, lechuga, sorgo, maíz, trigo y cebada.

El segundo, dijo, permitirá ahorrar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua cada año, modernizando el riego y fortaleciendo la producción de alimentos.

