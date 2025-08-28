‘Alito’ Moreno presenta denuncia contra Fernández Noroña; solicitó a Segob estar en Mecanismo de Protección

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno presentó esta tarde una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente saliente del Senado y la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González, por los probables delitos de amenazas y lesiones.

También solicitó de manera formal a la Secretaría de Gobernación (Segob) su incorporación al Mecanismo de Protección, tras las amenazas directas, dijo, por parte de Fernández Noroña y González, “hacia mi persona y a los legisladores Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo, Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla”.

Mediante sus redes sociales difundió las carátulas de las demandas contra el morenista y su colaborador, así como la petición a Segob para que le brinden protección.

La demanda en la FGR fue presentada a las 15:35 horas de este jueves, firmada por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en contra de Fernández Noroña, Emiliano González y quien o quienes resulten responsables de la conducta delictiva por amenazas y lesiones.

“Presentamos ante la @FGRMexico una denuncia penal en contra del corrupto, cínico, cobarde y mentiroso presidente de la Mesa Directiva del Senado, @fernandeznorona, y también contra Emiliano González González, por los delitos de amenazas y otros”, publicó en X.

‘Alito’ ratificó que “no vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras. No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México”.

Media hora antes, el dirigente tricolor acudió a Gobernación donde presentó la solicitud de ser integrado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas junto con sus compañeros legisladores referidos.

“Presentamos ante la @SEGOB_mx la solicitud formal de incorporación al Mecanismo de Protección, tras las amenazas directas por parte de @fernandeznorona y Emiliano González González, hacia a mi persona y hacia los legisladores @manuelanorve, @rubenmoreiravdz, @PabloAnguloB, @Erubiel_Alonso_ y @CarlosGMancilla”, indicó.

El senador priista precisó que acudió a las instancias correspondientes en defensa propia y de la democracia “frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto”.

Noroña se pronuncia ante denuncia

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña reaccionó ante la denuncia que presentó Moreno la tarde de este jueves.

A través de redes sociales, el aún presidente del Senado comentó “Alejandro Moreno presentó una denuncia contra mí y ¡contra Emiliano González González! A mí me acusa de no dejarme madrear por seis priístas, a Emiliano de estorbarle cuando camina. Así el @PRI_Nacional"

Agregó en un segundo mensaje que ‘Alito’ denunció a Emiliano González “porque lo obligó a agacharse a amenazarlo de muerte y él no debe agacharse por ningún motivo”

