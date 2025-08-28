‘Alito’ lamenta críticas de Sheinbaum tras episodio en el Senado

Luego de ser calificado como un “porro” por la Presidenta Claudia Sheinbaum tras el zafarrancho con el senador Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó esas expresiones que generan polarización, y pidió que como encargada del Estado mexicano que se ponga a gobernar.

Después de anunciar el inicio de movilizaciones para la defensa de los campesinos y los trabajadores del país, Alito señaló que el debate está en las dirigencias de los partidos políticos, los legisladores, y no con quien representa al Gobierno de la República.

“Las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos, y en los congresos.

“El que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia del partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes de los partidos. Quien tiene la fundación clara, contundente de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar”, afirmó.

¡Gracias a la gran familia cenecista por su respaldo! Con su fuerza y con su voz, el priismo seguirá en pie de lucha. En cada calle, en cada municipio y en cada rincón de México, vamos a enfrentar a esta narcodictadura que quiere someter al pueblo.



México merece libertad,… pic.twitter.com/cdzKHpwzhl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum dijo que las agresiones de Alejandro Moreno y otros legisladores de oposición a Fernández Noroña le recordaban a un “porro” de la UNAM.

“Mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos… uno el jefe del cartel inmobiliario, y el otro, pues, el porro, la verdad”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas convocó a todos aquellos que le dieron el voto a Morena y al expresidente para que recapaciten porque “les fallaron, y aquí está el PRI para escuchar, queremos ganar su confianza y que no les vamos a fallar. Vamos a trabajar por este país”, dijo.

Más adelante, minimizó las demandas penales que presentaron ayer Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González por las agresiones que sufrieron de parte del líder priista y otros legisladores, las cuales, sostuvo, las vamos a enfrentar.

Sin embargo, las calificó como inverosímiles y fabricadas, ya que los videos demuestran que Noroña fue quien inició la agresión y luego su colaborador trató de intervenir cuando no tenía nada que hacer ahí, expuso.

“El tema de las demandas son inverosímiles, fabricadas, ahí están los videos, ahí está la evidencia. Imagínate, andan viendo cómo le quitan el fuero ahora a cuatro, cinco o seis legisladores de los partidos, cuando tienen todas las denuncias de esa bola de cínicos, corruptos de Morena, gobernadores, legisladores.

“Están los videos donde les están dando los moches y la lana, y eso no merece más. Los vamos a enfrentar, lo vamos a asumir como es y no tengan duda: no hay nada, ahí está acreditado y seguiremos trabajando por nuestro país”, subrayó Alejandro Moreno.

A la opinión pública. pic.twitter.com/6lSIJDXcYe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

LMCT