MP acude hasta el Senado para tomar declaración de Fernández Noroña tras pelea con ‘Alito’ Moreno

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña informó que presentará una denuncia contra el priista Alejandro Moreno, tras el desencuentro que tuvieron este miércoles durante la última sesión de la Comisión Permanente, agentes del Ministerio Público acudieron hasta el recinto legislativo de Xicoténcatl para tomar la declaración del presidente del Senado y uno de sus colaboradores.

De acuerdo con una fotografía compartida por el periodista Jorge Monroy, se observa a los agentes en uno de los salones de la casona de Xicoténcatl, sentados junto a Emiliano González González, colaborador de Noroña agredido durante el altercado con el dirigente del PRI.

La pelea entre Noroña y "Alito" tiene un nuevo y dramático giro. Resulta que en el pleito no solo hubo empujones entre legisladores, pues un trabajador del Senado también se vio involucrado. Él estaba documentando todo con su cámara…

Aunque el propio Fernández Noroña había anunciado que acudiría personalmente a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), fueron los agentes ministeriales quienes se trasladaron hasta la antigua sede del Senado.

La fotografía causó molestia de ciudadanos, que en los comentarios de la publicación en la red social X señalaron:

Más temprano en conferencia de prensa, Fernández Noroña adelantó que solicitará el desafuero de legisladores del PRI involucrados en la pelea, incluido Alejandro Moreno.

El presidente saliente del Senado señaló directamente a los senadores Alejandro Moreno y Pablo Guillermo Angulo Briceño, y a los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Erubiel Lorenzo Alonso Que.

Detalló que interpondrá una denuncia penal por amenazas de muerte, lesiones y daños en propiedad ajena, hechos que, aseguró, también alcanzaron a su colaborador.

“Una vez presentadas las denuncias este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, declaró.

Arropado de la bancada de la 4T, Fernández Noroña anunció que presentará denuncias penales contra quienes lo agredieron en el Pleno de la Permanente, además de que se pedirá su desafuero

