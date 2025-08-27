Se desata zafarrancho en Permanente

Quién es el trabajador del Senado agredido por ‘Alito’ Moreno durante pleito con Noroña | VIDEO

Un colaborador de Gerardo Fernández Noroña resultó afectado por intervenir en la gresca con Alejandro Moreno; lo patearon y amenazaron de muerte, según el morenista

Emiliano González es el trabajador del Senado agredido por Alejandro Moreno.
Emiliano González es el trabajador del Senado agredido por Alejandro Moreno. Foto: X, @liliaaguilarmx
Por:
César Huerta

En medio del altercado entre Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, un trabajador del Senado de la República fue agredido y supuestamente amenazado de muerte por el dirigente nacional del PRI.

En conferencia de prensa, arropado por legisladores de Morena y aliados, el presidente del Senado ofreció su versión de lo ocurrió este miércoles al cierre de la sesión de la Comisión Permanente, cuando se enfrascó en un intercambio de manotazos y empujones con el líder del PRI.

En medio de la confrontación, un trabajador del Senado que que registraba los hechos con una cámara omnidireccional intervino y encaró a Alejandro Moreno, quien respondió empujándolo con violencia.

TE RECOMENDAMOS:
Bronca entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, al cierre la última sesión de la Comisión Permanente.
Partidos los critican y defienden

Morena, PT y MC reprueban violencia en la Permanente y agresión a Fernández Noroña

Por el envite, el trabajador cayó al suelo mientras el diputado Erubiel Alonso continuó la agresión.

Luego, cuando el hombre intenta levantarse, Alejandro Moreno y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira cargan de nuevo en su contra.

¿Quién es el trabajador del Senado agredido?

Gerardo Fernández Noroña identificó al trabajador como Emiliano González González, colaborador cercano que tras la agresión acompañó la conferencia de prensa con un cabestrillo improvisado con vendas y un collarín cervical.

Emiliano González González, que colabora conmigo, es un hombre muy competente, está grabando todo, con una cámara de 360 grados. Entonces, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y a amenazarlo a muerte”, relató Noroña.

Noroña y Emiliano González denunciarán a “Alito” Moreno y priistas por agresión

El morenista adelantó que presentarían las denuncias correspondientes y solicitaría el desafuero de Alejandro Moreno y los demás priistas involucrados en la gresca: los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Erubiel Lorenzo Alonso Que, Rubén Ignacio Moreira Valdez y el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño.

Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, advirtió Noroña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del sorteo 4101 del Melate, Revancha y Revanchita de este 27 de agosto del 2025.
Sorteos

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4101 del 27 de agosto del 2025