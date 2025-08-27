Quién es el trabajador del Senado agredido por ‘Alito’ Moreno durante pleito con Noroña | VIDEO

En medio del altercado entre Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, un trabajador del Senado de la República fue agredido y supuestamente amenazado de muerte por el dirigente nacional del PRI.

En conferencia de prensa, arropado por legisladores de Morena y aliados, el presidente del Senado ofreció su versión de lo ocurrió este miércoles al cierre de la sesión de la Comisión Permanente, cuando se enfrascó en un intercambio de manotazos y empujones con el líder del PRI.

En medio de la confrontación, un trabajador del Senado que que registraba los hechos con una cámara omnidireccional intervino y encaró a Alejandro Moreno, quien respondió empujándolo con violencia.

▶️ #Video | Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y el líder del #PRI, Alejandro “Alito” Moreno, llegaron a los empujones tras un fuerte encontronazo. En el video se aprecia a Alejandro Moreno empujando a uno de los fotógrafos de la presidencia del Senado. #Senado… pic.twitter.com/pSjUwFGWId — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

Por el envite, el trabajador cayó al suelo mientras el diputado Erubiel Alonso continuó la agresión.

Luego, cuando el hombre intenta levantarse, Alejandro Moreno y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira cargan de nuevo en su contra.

Este es el video donde @alitomorenoc @eruviel_avila y @CarlosGMancilla golpean a @fernandeznorona y agarran a patadas en el piso a Emiliano González asesor de presidencia. Se pintan de cuerpo completo ! Vean como En el piso se hincha y amenaza. Así moreno pic.twitter.com/U9jbEx1vRM — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) August 27, 2025

¿Quién es el trabajador del Senado agredido?

Gerardo Fernández Noroña identificó al trabajador como Emiliano González González, colaborador cercano que tras la agresión acompañó la conferencia de prensa con un cabestrillo improvisado con vendas y un collarín cervical.

“Emiliano González González, que colabora conmigo, es un hombre muy competente, está grabando todo, con una cámara de 360 grados. Entonces, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y a amenazarlo a muerte”, relató Noroña.

Aquí desde otro ángulo la pelea de Alito vs Noroña



Ding, ding, ding 🥊 pic.twitter.com/CGdlb9Epur — Laura Brugés (@LauraBruges) August 27, 2025

Noroña y Emiliano González denunciarán a “Alito” Moreno y priistas por agresión

El morenista adelantó que presentarían las denuncias correspondientes y solicitaría el desafuero de Alejandro Moreno y los demás priistas involucrados en la gresca: los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Erubiel Lorenzo Alonso Que, Rubén Ignacio Moreira Valdez y el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño.

“Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, advirtió Noroña.

