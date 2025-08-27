‘Que venga para que le pegue dos chingadazos’: ‘Alito’ Moreno al explicar pelea con Noroña

Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña tuvieron un pleito a empujones al cierre de la sesión de la Permanente.

Tras el altercado al cierre de la sesión de la Comisión Permanente, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, explicó el motivo de su bronca a empujones con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República.

En conferencia de prensa, el también senador ahondó en su reciente encontronazo con el morenista, a quien, dijo, confrontó por su “intransigencia” y por faltar el respeto a legisladoras; además, lo acusó de incumplir un acuerdo sobre las intervenciones en tribuna y de haber levantado la sesión sin permitirle participar.

“De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde cínico y patán levantó la sesión, y lo que hice es ir a decirle a su lugar que diera la oportunidad de cumplimiento, o qué acuerdo parlamentario se iba a hacer posteriormente, ya que había dicho que había la posibilidad de convocar a una sesión”, explicó.

Relató que, tras esperar a que se entonara el Himno Nacional —pues uno de los temas de la sesión fue el rechazo de intervenciones militares extranjeras en el país—, buscó explicaciones de Noroña.

“¿Qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán? Empujarme”, agregó.

Así fue el pleito entre “Alito” y Noroña

Videos del momento muestran a Alejandro Moreno encarando a Fernández Noroña, hasta que el intercambio escala a empujones.

“¿Qué te pasa? No vengas a provocar aquí“, le respondió Noroña mientras intentaba retirarse. En ese momento interviene un trabajador del Senado y es empujado por el líder del PRI.

Enseguida, el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla jaló a Fernández Noroña y lo golpeó en la cabeza con la mano abierta, al tiempo que “Alito” Moreno cargó de nuevo contra el trabajador del Senado, identificado como Emiliano González González, mientras yacía en el suelo.

▶️ #Video | Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y el líder del #PRI, Alejandro “Alito” Moreno, llegaron a los empujones tras un fuerte encontronazo. En el video se aprecia a Alejandro Moreno empujando a uno de los fotógrafos de la presidencia del Senado. #Senado… pic.twitter.com/pSjUwFGWId — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

Posteriormente, en rueda de prensa, “Alito” insistió en que Noroña “es bueno para tratar de atacar a las mujeres, pero qué tal con los varones, sale corriendo como un cobarde, como lo que es”.

“Que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta, porque si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar, porque es un cobarde”, remató.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr