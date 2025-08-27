‘Les puedo decir punta de narcos, para empezar a ti, cabr…': Moreira en debate; ¿a quien aludió?

En plena sesión de la Comisión Permanente, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, desató la polémica al afirmar que Morena es la “punta de narcos”.

“Para empezar a ti cabrón”, dijo al senador Miguel Jarero Velázquez, de Morena, en medio de la discusión de este miércoles.

La confrontación ocurrió luego de las críticas de Moreira a los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación, a los que acusó de no saber combatir al crimen, aludiendo a la política de “abrazos, no balazos” implementada en la pasada administración.

Moreira también reprochó que desde el oficialismo llamen “traidora ” a la senadora Lilly Téllez, del PAN, por solicitar la ayuda de Estados Unidos en México contra los cárteles del narcotráfico.

“No llamen traidor a nadie, porque somos compatriotas, por eso estamos molestos, porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar, en eso dejamos las vidas de nuestros familiares. Por eso uno se encabrona, así, y el que esté molesto díganoslo, porque yo sí les puedo decir punta de narcos, para empezar a ti cabrón”, espetó Moreira.

Durante su intervención, el senador morenista evitó responder a los dichos, y entre el alboroto replicó que Moreira “es parte de un nuevo grupo de conservadores” .

“Ahora tú y los tuyos caben en un vocho y eres la nueva chachalaca. ¡Cállate, Chachalaca!”, le gritó desde la tribuna.

▶️ #Video | ¡Fuerte debate en la Cámara! 💥 El diputado del PRI, Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz), confrontó a la bancada de la 4T tras ser acusados de “traidores a la patria”. Moreira los acusó de no saber combatir al crimen organizado #4T #Morena #PRI #Moreira… pic.twitter.com/ZHSgm8VhBF — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr