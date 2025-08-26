Sale a la luz otro video de David León entregando sobres amarillos a candidato de Morena en Chiapas

Este martes se difundió un nuevo video en el que aparece David León, exoperador político del gobierno de Chiapas y exfuncionario federal, entregando sobres amarillos con fajos de billetes a un candidato de Morena en 2015.

La revelación reaviva el escándalo de financiamiento en el que también estuvo involucrado Pío López Obrador, quien recientemente libró una multa después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el caso.

En el nuevo material difundido por Latinus, León entrega 300 mil pesos en efectivo al general retirado José Antonio Moreno Alvarado, entonces aspirante de Morena a la alcaldía de Villaflores. Durante la entrega, se escucha a León afirmar: “te manda estos 300 mil pesos. Mi tío el gobernador dice: ‘Dile que lo quiero mucho y que le meta con todo’”.

El candidato responde calificando al mandatario estatal como su “líder” y asegura que trabajaría alineado con él.

Así fue el primer video ligado a David León

En 2020 fueron revelados los primeros videos en los que Pío López Obrador recibía sobres con hasta 400 mil pesos mensuales de León, sumando más de 7 millones en un año y medio. En esas grabaciones, el propio Pío señalaba que su hermano Andrés Manuel estaba enterado de los apoyos económicos.

Los videos corresponden a 2015, cuando Manuel Velasco era gobernador de Chiapas y David León fungía como su asesor en comunicación y operador político. Por la tarde, a pregunta expresa, Velasco rechazó haber financiado a López Obrador o a candidatos de Morena.

“Siempre he sido muy puntual y muy claro, y hoy te lo reitero: mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en particular”, declaró el ahora coordinador del Partido Verde en el Senado.

Pese a la difusión de estos materiales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha concluido que no existen pruebas suficientes para fincar responsabilidades, al no hallarse rastros bancarios o comprobantes fiscales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que, si la fiscalía no encuentra evidencia contable, los videos por sí solos no constituyen elementos jurídicamente válidos.

