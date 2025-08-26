Presidenta pide a Lilly Téllez “no victimizarse”

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya intenciones de desaforar, denunciar ni emprender alguna acción en contra de la senadora panista Lilly Téllez, por solicitar que Estados Unidos intervenga en México en materia de seguridad, razón por lo cual le pidió “no victimizarse”.

La legisladora albiazul dijo en días recientes sentir temor por su vida y aseguró que la mandataria la amenazó con proceder penalmente en su contra, sacarla de su cargo en el Legislativo y meterla a prisión.

“No, falso”, dijo al respecto la Presidenta, y recordó que sus declaraciones sobre la solicitud de intervención estadounidense hecha por Téllez únicamente señalaron que “estaba mal” y reiteró que considera incorrecta la petición, ya que los conflictos dentro del país se resuelven por México y no por extranjeros.

“Sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién, ¿por qué?, pues las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo ir al exterior a pedir apoyo, por parte de una senadora de la oposición? Pues no, ¿verdad? Hay que ponerla en su contexto.

“Pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando poner un… No, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen”, dijo en su conferencia de prensa.

Respecto a la seguridad de la panista, dijo que si llega a solicitarla, como ya lo hizo una ocasión, pese a criticar a la Guardia Nacional, se le otorgará la protección.

“Cualquier persona que se sienta insegura y que requiera apoyo del Gobierno, hay un protocolo, lo que se hace es: la Secretaría de la Defensa hace un análisis de riesgo, y si las personas que solicitan el apoyo pueden tener algún riesgo, se le apoya con protección. Y no, no creo que haya algún riesgo, a menos que ella así lo solicite. E independientemente a su posición política, siempre se le da apoyo”, dijo.