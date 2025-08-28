ICE ofrece 10 mdd por la captura de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

De acuerdo con la agencia estadounidense, denunció que Alfredo Guzmán y sus hermanos que lideran "Los Chapitos", tomaron el control del Cártel de Sinaloa, por lo cual, agregó, debe ser considerado “armado y peligroso”.

A través de sus redes sociales, el ICE publicó: “Recompensa de 10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Él y sus hermanos, "Los Chapitos“, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso. Contáctenos al 520-335-7315”.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

Apenas hace dos semanas, el Servicio de Control también ofreció 10 millones de dólares por información que lleve a la detención del hermano de Alfredo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias ‘Tocayo’, Chapito, quien es originario de Culiacán, Sinaloa.

La fotografía de Iván apareció en la página web de “los más buscados” por el ICE, junto con la descripción de sus rasgos físicos, debido a la comisión de delitos contra Estados Unidos, como tráfico de drogas, entre ellas fentanilo, metanfetamina y cocaína.

En el anuncio, se definió al hijo de “El Chapo” Guzmán: “A pesar de su mirada ardiente, este matón debe considerarse armado y peligroso”.

LMCT