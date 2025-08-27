Avizoran fractura o desaparición del Cártel de Sinaloa

Ismael Zambada, en boceto ante la corte de Brooklyn el 25 de agosto del 2025.

El reciente reconocimiento de su culpabilidad y posterior mensaje atribuido a Ismael El Mayo Zambada, en el que pide detener el derramamiento de sangre, generaron controversia entre analistas en seguridad, en la que algunos observan una fractura interna, mientras que otros advierten la desaparición del cártel de Sinaloa y la recomposición de fuerzas en los grupos de la delincuencia organizada.

Para Javier Oliva, académico de la UNAM, y Yair Mendoza, investigador de México Evalúa, consultados por La Razón, se trata de una declaración que combina tanto un interés estratégico en el escenario judicial estadounidense como una evidencia del quiebre por el que atraviesa el cártel de Sinaloa.

Oliva subrayó que el pronunciamiento del capo muestra que “sigue teniendo cierto control de lo que era la coalición sinaloense”, aunque matizó que dicho control ya no se ejerce de forma total.

Explicó que hoy la organización fundada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada se encuentra claramente fraccionada en dos grandes bloques: por un lado, la facción de los hijos de Zambada, y por el otro, la de los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos.

“Este llamado es importante porque, según esa hipótesis, implicaría que sí hubo fricciones entre los descendientes de ambos cabecillas criminales”, señaló.

Yair Mendoza coincidió en que el mensaje refleja las condiciones actuales del capo, pero debe leerse desde su posición de debilidad, al ser un preso en EU.

“Ese llamado lo hubiéramos querido escuchar cuando seguía a cargo de su organización criminal. Hoy no lo hace como líder, sino como alguien que busca condiciones favorables para su familia”, explicó.

Mendoza añadió que el abogado de Zambada, al presentar esta postura, intenta allanar el camino para lograr beneficios dentro del sistema judicial estadounidense. Aunque por la edad del capo es casi imposible pensar en una reducción de condena que lo lleve a la libertad, sí podría aspirar a garantizar protección y ventajas para sus allegados, dijo.

Sobre el trasfondo del mensaje, el especialista destacó que el capo posee información sensible de más de cinco décadas de actividad, lo que lo convierte en un activo de enorme valor para EU.

De ahí la propuesta de contener la violencia en México responda a la intención de no dar más pretextos a Washington para endurecer la presión sobre las facciones criminales: “No es lo mismo que sólo esté pasando fentanilo a que se muestren armas de alto calibre, drones o minas. Las expresiones de violencia prenden las alertas del lado norteamericano”, dijo.

Para David Saucedo, analista en seguridad, hay una “cruzada” en contra del Cártel de Sinaloa en ambos países, que se inclina de un lado. “Hay que tener en el radar que, hasta el momento, en esta cruzada contra el Cártel de Sinaloa, el Gobierno de México y el de EU, parece que tienen una atención preferencial para desmantelar a la estructura de Los Chapitos”, evaluó en entrevista en Al Mediodía con Solórzano.

El debate sobre la vigencia del Cártel de Sinaloa también estuvo presente en las valoraciones de los expertos.

Mientras Oliva señaló que el hecho de que El Mayo siga pronunciándose confirma que aún es un referente dentro de esa estructura, Mendoza afirmó que, como tal, “el Cártel de Sinaloa ya no existe”.

Según su análisis, lo que subsiste son facciones en disputa, en torno a las que se han reacomodado otras familias y células criminales, algunas de ellas con creciente autonomía en estados como Durango, Baja California, Sonora o Chihuahua.

Ese reacomodo, advirtió Yair Mendoza, abre la puerta a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intente capitalizar la fragmentación sinaloense.

“Las organizaciones más grandes, con más poder de fuego, son las que atraen a las células pequeñas. No es la moral la que cohesiona, sino la capacidad de sobrevivir y prosperar”, señaló.

Acuerdo abre la posibilidad de que capo sea deportado

› Por Sergio Ramírez

Al revelarse el acuerdo de culpabilidad de Ismael Zambada García, se abrió la posibilidad de que sea deportado a México, ya que no es ciudadano estadounidense, aunque queda abierta la opción de mantenerlo preso en EU, además de haberse comprometido a liquidar 60 días antes de enero del 2026 los 15 mil millones de dólares (mmdd) al gobierno.

En el documento fue difundido un día después de que aceptó los cargos de operación de una empresa criminal continua y conspiración de crimen organizado, el capo señaló que aceptará la cadena perpetua, si así lo determina el juez Brian M. Cogan, y renuncia a cualquier posibilidad de apelar la sentencia o para buscar quedarse bienes o dinero asegurado.

“El acusado reconoce que declararse culpable puede tener consecuencias en su estatus migratorio si no es ciudadano estadounidense (…) De hecho, dado que el acusado se declara culpable de participar en una actividad delictiva continua y de conspirar para violar el Título 18 del Código de los EU, artículo 1962(c), la deportación es presuntamente obligatoria”.

El Tip: Zambada aceptó pagar el dinero antes de enero de 2026 o aceptar la confiscación de cualquier propiedad que cubra la cifra acordada.

“Sin embargo, la deportación y otras consecuencias migratorias son objeto de un procedimiento separado y el acusado entiende que nadie, ni siquiera su abogado ni el Tribunal de Distrito, puede predecir con certeza el efecto de su condena en su estatus migratorio. No obstante, el acusado afirma que se declara culpable independientemente de las consecuencias migratorias que su declaración pueda conllevar, incluso si la consecuencia es su expulsión automática de los EU”, dijo.

El Mayo aceptó apoyar a EU en la identificación de los activos que permitan pagar los 15 mmdd y revelar detalles de una red internacional de lavado de dinero.

“El demandado se compromete a colaborar plenamente con el gobierno para efectuar el pago de la sentencia de decomiso, con la formalización de los documentos necesarios para la transferencia de la titularidad a los EU”, dice el texto.

CSP cuestiona a quién le daba dinero El Mayo

› Por Yulia Bonilla

Tras la declaración de culpabilidad por parte de Ismael El Mayo Zambada ante el tribunal federal de Estados Unidos (EU), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que se presenten denuncias para que se esclarezca a quiénes se refirió al asegurar que durante las últimas cinco décadas pagó a políticos y otros personajes para que le permitieran delinquir.

El Mayo Zambada reveló ante el juez Brian M. Cogan que, desde el inicio de su liderazgo en el cártel de Sinaloa, ha pagado a políticos, policías y mandos militares en México para operar libremente en el trasiego de drogas.

Durante la audiencia efectuada antier en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, EU, Ismael Zambada García aceptó su responsabilidad de un cargo de conspiración de crimen organizado y otro por dirigir una empresa criminal continua. Por ello, recibirá una pena de cadena perpetua obligatoria y la sentencia será dictada el 13 de enero del 2026.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, ayer, en conferencia de prensa al hablar sobre energías renovables. Foto›Especial

Al respecto, la Presidenta dijo que debe haber una aclaración sobre a quiénes entregó recursos económicos: “Tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero, de acuerdo con lo que planteó? Tendría que haber una denuncia, ¿no?, en particular”.

Aseguró no conocer información distinta a lo que ayer se declaró en la conferencia ofrecida por los funcionarios estadounidenses, así como la entrevista que concedió el abogado de Zambada.

“Lo que sabemos es lo que ustedes saben, ayer, lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de EU. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes: la decisión que toma este personaje, El Mayo, con sus abogados y que comunican; y las declaraciones de las autoridades de EU. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento”, dijo.

También subrayó que algo que llamó su atención es que la Administración para el Control de Drogas (DEA) haya equiparado al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con narcotraficantes como El Mayo y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

En ese contexto, subrayó el señalamiento con el que la DEA puso en el mismo nivel al exfuncionario durante el sexenio de Felipe Calderón con capos de la delincuencia organizada.

“Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA en su declaración: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna; el segundo, El Chapo, y el tercero, El Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice: ‘Hemos derribado tres grandes capos’… Está interesante, ¿no? ¿no les parece interesante?”, dijo.

La Presidenta también subrayó que EU expresó que hay una relación de colaboración con su gobierno para buscar la reducción de los delitos: “Ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que: hay colaboración con el Gobierno de México en la reducción de los delitos y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada”.