Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño relacionado con Los Chapitos

Este martes se dio a conocer la muerte del cantante Ernesto Barajas, quién era vocalista del grupo Enigma Norteño y anteriormente fue ligado al grupo delictivo Los Chapitos. El cantante de regional mexicano había recibido amenazas antes de sus presentaciones.

Medios locales aseguran que el asesinato de Ernesto Barajas ocurrió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan y fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes llegaron a una pensión de vehículos sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con arenales, donde dispararon en contra de dos hombres y una mujer.

#ÚLTIMAHORA | 🔴 Asesinan en Jalisco a Ernesto Barajas, cantante y empresario sinaloense, líder y fundador del grupo “Enigma Norteño”. pic.twitter.com/WBiOoVUji2 — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) August 19, 2025

La mujer fue llevada a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que una sus acompañantes habría sido Ernesto Barajas. El asesinato fue confirmado por comunicadores como Irving Pineda y Juan Pablo Pérez Díaz.

La fiscalía del Estado habría acudido al lugar del crimen para realizar las investigaciones correspondientes. En redes sociales ya circulan las primeras fotos y videos tras el asesinato.

En ese sentido, circula una foto donde podemos ver al músico en el suelo sobre una tela blanca, con la cabeza manchada de sangre en la parte superior y un charco del líquido rojo debajo.

También hay un video donde podemos ver el lugar exacto del delito, que ya ha sido cerrado por autoridades para evitar cambios en la escena. Al parecer, no fue captado en video el momento del homicidio.

Lugar donde fue privado de la vida de la vida en Guadalajara, Ernesto Barajas, vocalista y dueño del grupo Enigma Norteño pic.twitter.com/yTHIBIvTew — Equis 727 (@equis727) August 19, 2025

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto era un cantante de regional mexicano que tocaba el bajo y era productor de Enigma Norteño. Nacido en Culiacán, Sinaloa, ganó popularidad tocando narcocorridos.

Él y su banda fueron ligados al narcotráfico a raíz de una presentación en julio de 2023 en La Feria Rosarito, Baja California, donde se encontró una narcomanta dirigida al vocalista.

“Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera, La Baja tiene dueño. Atentamente CJNG” decía.

En marzo de ese año, el músico sinaloense Arley Pérez acusó a Barajas de haber bloqueado su carrera por instrucciones de Nestor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, exjefe de seguridad de Los Chapitos.

Si bien Ernesto Barajas negó sus nexos con el crimen organizado, reportes aseguran que cobraba 421 mil 534 pesos por cada canción que le pedían diversos organismos delictivos que compusiera.