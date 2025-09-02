Consejo Nacional de Seguridad aprueba acuerdos para fortalecer policías estatales y sistema de búsqueda de desaparecidos

Tras advertirse la necesidad de fortalecimiento en los planes para garantizar la seguridad desde lo local y la falta de cumplimiento para el nuevo sistema de atención a la desaparición de personas, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó por unanimidad dos nuevos acuerdos para robustecer la actuación desde los gobiernos estatales en ambas materias.

Tras inquietudes expresadas por algunos gobernadores respecto a la suficiencia financiera para cumplir los objetivos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recalcó que únicamente se trata de aterrizar la estrategia nacional en cada una de las entidades federativas.

“En realidad los acuerdos tienen que ver con eso, con aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que fortalezca las capacidades de inteligencia e investigación en cada estado, en coordinación con la Federación, que se fortalezcan las policías estatales, federación y la coordinación entre todas las entidades. De hecho, con la mayoría ya hemos avanzado en esto”, dijo.

Durante la sesión, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que la necesidad es alcanzar coordinación para enfrentar los retos en materia de seguridad que vive México.

“El propósito que hoy nos reúne es que la Federación y los estados alcancemos consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos, capaces de generar políticas públicas eficaces para responder a los retos que en materia de seguridad Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno, ninguna estrategia puede generar resultados tangibles y perdurables”, dijo.

Participan Gobernadores

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció y agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por el trabajo coordinado para atender el tema de seguridad en esta entidad, durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad

En tanto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, reconoció que con el trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Estrategia Nacional de Seguridad ha mejorado los indicadores de seguridad en su estado

Y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad por la coordinación en temas de seguridad, la cual destacó ha dado buenos resultados.

