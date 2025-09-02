Mara Lezama reconoce apoyo federal para reforzar seguridad y reducir delitos en Quintana Roo

La Gobernadora Mara Lezama junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad.

Encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a la que asistió la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, donde se abordaron avances en las acciones de fortalecimiento de la seguridad y la construcción de paz para el bienestar de las y los mexicanos.

La gobernadora Mara Lezama agradeció el respaldo de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que en Quintana Roo se siga reforzando la seguridad mediante inversiones a los cuerpos de seguridad, capacitación y mejoramiento de la infraestructura.

La Gobernadora de Quintana Roo agradece a la Presidenta y al secretario de Seguridad su respaldo para fortalecer la paz y seguridad en la entidad. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Asimismo, la titular del Ejecutivo estatal reconoció el trabajo y apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional por fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad en los 11 municipios de Quintana Roo; así como mantener la coordinación interinstitucional para seguir reduciendo los índices delictivos y de alto impacto en la entidad.

TE RECOMENDAMOS: Para Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoce a Sheinbaum por trabajo coordinado para atender el tema de seguridad

La Gobernadora reconoció que la coordinación entre los órdenes de gobierno y las fuerzas armadas han permitido que las líneas de acción de julio de 2024 a julio de 2025 reduzcan los índices de homicidios dolosos hasta en 61.3 por ciento; y en el municipio Benito Juárez fue de 70.6 por ciento y los delitos de alto impacto en el estado disminuyeron en 29.2 por ciento en el último año.

Mara Lezama reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para garantizar la paz en Quintana Roo. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

“Esta es la nueva forma del gobierno de la Cuarta Transformación, combatir con eficacia los flagelos que dañan a la población. Atender de raíz donde se generan las violencias. En este gobierno humanista con corazón feminista y con base al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo la reconstrucción de la paz es una prioridad para que la gente viva sin violencia” dijo Mara Lezama.

La gobernadora de Quintana Roo reafirmó su compromiso de coordinación interinstitucional a fin de fortalecer las acciones en materia de seguridad y trabajar en unidad para la reconstrucción de la paz.

am