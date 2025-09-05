Urge Xiyé Bastida a proteger el suelo verde capitalino de la mancha urbana

La activista climática, Xiyé Bastida, afirmó que, en materia ambiental, la Ciudad de México pasa por un momento crítico, por lo cual llamó a llevar a cabo acciones para proteger el suelo de conservación de zonas como Xochimilco.

En el marco de la conferencia México por el Clima, la joven otomí consideró necesario que, desde distintos sectores de la población de la capital, se impulsen acciones para garantizar una entidad habitable, en la que haya cuidado de las áreas naturales.

“Estamos en un momento crítico en la Ciudad de México en el que necesitamos poner todas las manos a la obra con diferentes sectores para darle esa seguridad a la población de que aquí a 2030 vamos a tener una ciudad habitable.

El Dato: La Ciudad de México rompió en 2024 el récord de temperatura más alta con 34.7 grados centígrados, pues la marca previa ocurrió en 1998.

“Necesitamos incrementar la cantidad de árboles, de biodiversidad, proteger lugares como el Bosque de Chapultepec. Necesitamos, por ejemplo, que toda la parte de Xochimilco esté protegida, que no haya ningún atentado a que esa parte de la ciudad, que es tan importante y tan vital, se contamine o contamine por proyectos de crecimiento urbano”, comentó.

De acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), hasta 2020 había 308 asentamientos irregulares en esa demarcación, la cual registraba el mayor número en la ciudad.

En su estudio de 2022 “Asentamientos Humanos Irregulares: Diagnóstico, prospectiva y estrategia de atención integral”, el IPDP indicó que en la Ciudad de México existían en 2020 un total de 859 asentamientos irregulares, que albergan 40 mil 961 viviendas, donde habitan más de 241 mil 500 personas.

10 por ciento se mitigaron las emisiones de gases de efecto invernadero

50 por ciento busca reducir el GCDMX los residuos con miras al año 2030

El documento muestra que 90 por ciento de estos asentamientos humanos irregulares se encuentran en Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.

A esto se suma la degradación de los ecosistemas en Xochimilco, provocados por el crecimiento de la mancha urbana y hasta la gentrificación, indicaron habitantes a El País a finales de agosto. Esto pone bajo amenaza a especies en peligro de extinción y endémicas de la zona, como el mítico ajolote.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, coincidió con la postura de la activista al reconocer que la Ciudad de México ya sufre los estragos de la crisis climática, por ejemplo, con el calor.

“El año pasado, en mayo del 2024, se rompió el récord de la temperatura más calurosa registrada en la ciudad: 34.7 grados, que no había pasado desde 1998. En esta temporada de lluvia hemos alcanzado en cuatro ocasiones la alerta púrpura, que rebasa más de 70 milímetros de agua”, comentó.

Asimismo, la mandataria refirió que su Gobierno está comprometido con la mitigación del cambio climático, mediante políticas como la electromovilidad y la reducción de residuos.

“Nos hemos propuesto reducir 50 por ciento de los residuos de la ciudad al 2030. Es un gran reto e implica un compromiso”, enfatizó al respecto.

Durante la conferencia, Brugada Molina anunció que la Ciudad de México será la sede de “México por el Clima: Semana de Acción”, un evento regional acerca del cambio climático que ya azota la capital del país, por ejemplo, con lluvias extremas.

Del 8 al 10 de octubre, la administración local, científicos, ambientalistas y empresarios se reunirán en el Bosque de Chapultepec para discutir propuestas de solución frente a la crisis climática.

A dicha actividad asistirán investigadores reconocidos mundialmente, como el sueco Johan Rockstrom, pionero en los estudios de los límites planetarios, que miden los umbrales seguros para la supervivencia del ser humano frente a la crisis climática.

Asimismo, asistirán empresas relacionadas con las industrias refresquera, cervecera, de construcción, entre otras; también personajes, como Julia Carabias, exsecretaria del Medio Ambiente durante la presidencia de Ernesto Zedillo y madrina política del exdiputado federal, Gabriel Quadri.

Al respecto, la activista Xiyé Bastida no descarta que participen empresas o figuras polémicas en este tipo de eventos, pues, consideró, ello es muestra de que buscan cambiar sus prácticas en beneficio del medioambiente.

“Hay que decirlo, a veces vemos empresas involucradas en espacios climáticos que sabemos que han hecho o han tenido parte en cadenas de ecocidio. Si una empresa así viene a la Semana de Acción Climática se compromete a tomar acciones de justicia climática hacia el 2030.

“Tienen que escuchar las demandas del movimiento climático. Entonces, lo veo de una forma optimista. Necesitamos que todas las empresas cambien y creo que es posible”, comentó a pregunta de La Razón.

UN MEJOR FUTURO. Xiyé Bastida forma parte de una generación de niñas, niños y jóvenes, quienes decidieron ser activistas climáticos de tiempo completo, como la sueca Greta Thunberg y el colombiano Francisco Vera.

Ahora, la mayoría de esos jóvenes son mayores de edad, y alguno, como la joven otomí, consideran que aún con el movimiento que han creado, falta mucha conciencia entre las juventudes.

“Yo no podría decir que mi generación es 100 por ciento consciente. Somos la generación más activa en justicia climática, pero también que consume más. Tenemos que educarnos los unos a los otros en esa parte”, consideró.

Para promover la participación, Xiyé Bastida adelantó a este diario que ella y diversas organizaciones convocarán a una Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro el 11 de octubre a las 11:00 horas. Los detalles de la protesta serán dados a conocer próximamente.