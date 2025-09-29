Bursamétrica fortalece capital y Moody’s eleva calificación crediticia.

La casa de bolsa Bursamétrica (BCB) dio un paso significativo hacia la consolidación de su estabilidad financiera. La calificadora Moody’s Local México anunció la mejora de su nota crediticia en moneda local a largo plazo de B.mx a BB-.mx, con perspectiva positiva, en un movimiento que refleja tanto un incremento de capital como la puesta en marcha de cambios estructurales en la institución.

El capital contable de BCB pasó de 151 millones de pesos en junio de 2024 a 247 millones en junio de 2025, resultado de la conversión de obligaciones subordinadas y nuevas aportaciones dirigidas a futuros aumentos de capital. Moody’s destacó que estas medidas despejaron dudas sobre la continuidad de operaciones de la firma.

En términos de desempeño operativo, Bursamétrica cerró el primer semestre de 2025 con una utilidad neta de 6 millones de pesos y un rendimiento sobre activos (ROA) de 0.4%. Aunque modesto, este resultado refleja el inicio de una estrategia enfocada en rentabilidad sostenida y en la optimización de recursos.

TE RECOMENDAMOS: Tras afectaciones del fin de semana Brugada anuncia inversión de 900 mdp en obras y apoyos a damnificados por inundaciones

La casa de bolsa también implementó reformas organizacionales y tecnológicas, incluyendo la renovación de directivos de primer nivel, el fortalecimiento de comités internos y la mejora de los procesos de control. Estos ajustes buscan consolidar la gestión de riesgos y ampliar líneas de negocio en banca de inversión, divisas, gestión de activos y servicios fiduciarios.

Moody’s indicó que, de mantenerse la estrategia y la rentabilidad, BCB podría aspirar a una nueva mejora en su calificación. Entre los indicadores que respaldarían esta revisión destacan un ROA superior al 0.8% en los próximos 12 meses y nuevas aportaciones formales de capital.

No obstante, la agencia advirtió que, aunque las presiones a la baja son limitadas, las calificaciones podrían estancarse si la casa de bolsa genera utilidades marginales con alta volatilidad o asume mayores riesgos de mercado.

Con esta actualización, Bursamétrica refuerza su posición frente a inversionistas y competidores, consolidando su credibilidad en un contexto financiero que exige tanto solidez de capital como capacidad de adaptación estratégica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR