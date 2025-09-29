Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo entregan las tarjetas?

Para mujeres de 60 hasta 64 años de edad

El programa Pensión Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres adultas mayores, con la finalidad de aportar a su autonomía económica.

Para ser beneficiaria de este Programa para el Bienestar, las mujeres deben tener de 60 a 64 años de edad.

El apoyo económico que será entregado por la Pensión Mujeres Bienestar será de 3 mil pesos que serán otorgados de manera bimestral por medio de la Tarjeta del Bienestar.

La próxima fecha de entrega de la tarjeta para recibir la Pensión Mujer Bienestar será del 7 de octubre al 7 de noviembre del 2025.

Las mujeres que resultaron beneficiarias del programa Pensión Mujer Bienestar recibirán un mensaje de texto en el número de teléfono celular que brindaron al momento de hacer su registro.

En el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) que recibirán las beneficiarias podrán conocer la fecha, hora y lugar en el que les entregarán su tarjeta del Banco del Bienestar.

Es muy importante que las mujeres adultas mayoras que recibirán su Pensión Mujer Bienestar asistan a recoger su tarjeta en la fecha, hora y lugar que se les indicó en el SMS

Pensión Mujeres Bienestar dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad ı Foto: Especial

¿Qué se necesita para recibir la tarjeta Pensión Mujer Bienestar?

Para recibir la Tarjeta del Banco del Bienestar las beneficiarias de la Pensión Mujer Bienestar deben seguir los siguientes cinco pasos:

Asistir a la fecha, hora y lugar que les indicaron vía SMS Llevar una identificación oficial, se requiere llevar la original y una copia Entregar el talón morado del registro de solicitud Al momento de la entrega, te tomarán una fotografía Una vez que te tomen la fotografía se te entregará un sobre cerrado que contiene la tarjeta del Banco del Bienestar

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein, informamos que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la #PensiónMujeresBienestar recibirán su #TarjetaBienestar.

Se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar… pic.twitter.com/33VNC5YTpU — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 29, 2025

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Mujer Bienestar?

Para poder recibir la Pensión Mujeres Bienestar sólo se tiene que cumplir con tres requisitos para la incorporación al programa:

Tener entre 6o y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Las inscripciones al programa se realizan cada dos meses, por lo que quienes quieran ser beneficiarias deben estar pendientes a las convocatorias para poder registrarse.

Para realizar el registro al programa Pensión Mujeres Bienestar se requieren los siguientes documentos en original y copia legible:

Identificación oficial vigente, puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

Acta de nacimiento legible

CURP reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, puede ser recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial

Número telefónico de contacto, debe ser un número de celular y un número de casa