Número de Pymes en Mercado Pago se duplica

El número de comercios que utiliza la tecnología de Mercado Pago se ha incrementado a triple dígito, poco más del 100 por ciento, en el último año hasta alcanzar el millón de comercios activos con una terminal de la firma, esta cifra está por alcanzar el 1.4 millones de terminales totales que tiene toda la banca comercial.

En entrevista con La Razón, Enrique Horcasitas, director de Pymes en Mercado Pago, sostuvo que lo anterior no es casualidad, ya que se trata de un conjunto de factores: por un lado, un apetito importante de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), los comercios y emprendedores mexicanos a ser más exitosos; por el otro, un ecosistema que supera, por mucho a sólo ser una terminal punto de venta para cobrar, sino una solución global.

El Dato: El 63% de las Pymes observó un aumento en sus ventas al incorporar a Mercado Pago como herramientas de cobro, además para ese mismo número fue su primer crédito.

“Yo tengo muy probada y muy clara la propuesta de valor que ofrecemos y para mí, más allá de un millón de terminales, para mí el número significa un millón de comercios que utilizan estas terminales que están siendo ayudados por Mercado Pago para hacer crecer su negocio”, dijo el directivo.

En el marco de la quinta edición de Mercado Libre Experience, Horcasitas refirió que el 70 por ciento de las Pymes que han tomado crédito con Mercado Pago reportar que es el primer crédito que tiene en su vida, en su historia o en su existencia, ante ello, aseguró que han entregado más de 2.5 millones de créditos a Pymes en el país.

En este sentido, explicó que más de la mitad de las Pymes que utilizan a Mercado Pago reportan que son la principal herramienta de cobro. “Desde el ecosistema y desde la tecnología, el objetivo es ayudarles a las Pymes de México a gestionar mejor su negocio y a crecer”, destacó.

Para lograr todo lo anterior, el directivo sostuvo que han puesto al centro de su estrategia al cliente, lo cual lo han logrado con inversión, la cual está enfocada en desarrolladores, en tecnología, en canales digitales, entre otras.

De acuerdo con cifras de Mercado Libre, para este año se realiza una inversión histórica por más de 3 mil 400 millones de dólares, cifra en la que se incluye estos rubros que son de importancia para el negocio, de acuerdo con Horcasitas.

“La inversión que nosotros hacemos es muy fuerte en desarrolladores, o sea, somos la empresa de Latinoamérica que tiene más personas haciendo código, que tiene más personas gestionando software, creando nuevas funcionalidades, mejorando la experiencia del usuario. Tenemos una obsesión con el cliente en donde todo el tiempo vemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes…”.

Durante 2024, procesó más de 9 mil 200 millones de dólares en ventas por las Pymes que incorporaron alguna de sus soluciones de cobro. Asimismo, para el 54 por ciento de éstas, la cuenta digital es su principal herramienta de cobro.

“Las Pymes son el motor económico de México y una de sus fortalezas deben ser sus finanzas. Nuestras soluciones buscan brindarles acceso a servicios financieros que impulsen su crecimiento.