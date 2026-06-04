Hey Banco apuesta por inversiones en EU desde 40 pesos con Hey X

Hey Banco presentó su nueva plataforma digital Hey X, a través de la cual permitirá a sus clientes acceder al mercado bursátil estadounidense mediante acciones fraccionadas y con montos mínimos, desde 40 pesos.

Será el próximo 15 de junio cuando la institución ponga a disposición de sus clientes esta nueva opción de inversión, con la que atraer a personas interesadas en el mercado bursátil y facilitar el acceso a más de 3 mil emisoras estadounidenses, entre acciones, fondos cotizados (ETF) y otros instrumentos financieros.

De acuerdo con Manuel Rivero, director general de Hey Banco, el objetivo es acercar herramientas de inversión tradicionalmente reservadas para clientes de alto patrimonio a usuarios con menores recursos.

TE RECOMENDAMOS: Apuesta por una expansión acelerada Banco Plata suma 300 mdd a su fondeo y fortalece expansión en México

“Entonces ya tenemos un avance en estrategia que eso lo hace un asesor financiero de alto nivel con gente que tiene miles de pesos. Eso lo podemos aterrizar ahorita y ya lo estamos ofreciendo y poniendo enfrente para una inversión desde 40 pesos”, afirmó.

El directivo destacó que la nueva aplicación permitirá comprar fracciones de acciones de empresas estadounidenses, eliminando barreras de entrada asociadas con el costo de los títulos bursátiles.

La plataforma también incorporará herramientas de acompañamiento y educación financiera apoyadas por inteligencia artificial. Rivero sostuvo que la apuesta de la institución va más allá de ofrecer productos financieros.

Realmente lo que queremos es la construcción de una visión a largo plazo Manuel Rivero, director general de Hey Banco



Añadió que el banco busca diferenciarse de otras plataformas digitales enfocadas en captar clientes mediante tasas de rendimiento elevadas.

Respecto a las expectativas de crecimiento, directivos de la institución estimaron que alrededor de la mitad de sus clientes podrían incorporarse a la plataforma en una primera etapa, con operaciones mensuales de entre 10 y 15 millones de pesos.

Sobre la posibilidad de incorporar criptomonedas, la institución indicó que por ahora no ofrecerá estos activos de manera directa, aunque los usuarios sí podrán acceder a instrumentos bursátiles vinculados al comportamiento del bitcoin mediante fondos cotizados.

Cabe mencionar que la plataforma operará gracias a una alianza tecnológica con la firma estadounidense Apex Fintech Solutions.

Por otra parte, Rivero destacó el momento de transición que vive la firma tras concluir sus procesos regulatorios de separación de activos.

“Este año ha sido de grandes retos, por fin se escinde la operación de Hey Banco, de tal manera que tenemos un camino mucho más amplio para seguir innovando”, dijo en conferencia de prensa.

Te puede interesar: