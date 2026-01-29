Hey Banco apunta a las Pymes

Hey Banco iniciará a partir de este 1 de febrero una nueva etapa y pasará de ser el brazo digital de Banregio, a convertirse en un ente totalmente independiente, teniendo en el centro de su estrategia a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

En conferencia de prensa, Manuel Rivero, CEO de Hey Banco, sostuvo que, después de tres años y medio, la institución recibió las autorizaciones por parte del regulador, para poder concluir formalmente el proceso de escisión-fusión de los productos y servicios que se administraban en Banregio, por lo que a partir del 1 de febrero de 2026 operará como Hey Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Hey Banco inicia esta nueva etapa como una institución financiera que opera bajo un modelo de negocio rentable, resultado de un enfoque disciplinado en la gestión financiera, el desarrollo de productos y la evolución gradual de su plataforma digital, lo que necesitó una inversión de 2 mil millones de pesos.

Asimismo, arrancarán esta nueva etapa con más de 500 mil clientes. “Prácticamente tenemos el mejor producto, el mejor servicio, la mejor atención”.