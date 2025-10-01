Preocupa a México que EU no respete lo que establece el T-MEC: Economía

A cerca de un mes de que finalice la pausa arancelaria entre México y Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que la preocupación principal del Gobierno federal es que su socio respete lo que se establece en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), asegurar que las conversaciones para la eliminación de tarifas continúen y sostuvo que ayer tendría una llamada con su contraparte estadounidense.

“Se presentó a los Estados Unidos las preocupaciones principales, que son sobre la imposición unilateral de aranceles en acero y aluminio y en otras cosas. Hablando de lo que decías, las preocupaciones mexicanas están relacionadas con que deben respetar lo que está establecido en el Tratado. Ésa es nuestra preocupación. Y es lo que hemos dicho” indicó el funcionario federal al término de la presentación de Mentes en Acción 2.

El titular declaró que no se puede definir cuál será el futuro de las tarifas, ya que va a la “mitad del camino” en las conversaciones, “hoy tengo conversación con mis contrapartes y “seguramente tendré que ir a visitarlos, ya me extrañan”.

TE RECOMENDAMOS: Se reunirán hoy con autoridades Protestan afectados de Came ante la Fiscalía

El Dato: Por déficit comercial de México con Asia, la Secretaría de Economía propuso cobrar aranceles, pues hay un riesgo de pérdida de 320 mil empleos.

Sobre los recientes aranceles que impuso el mandatario estadounidense a vehículos pesados, producciones cinematográficas, productos farmacéuticos, entre otros, señaló que sólo se han anunciado, pero no se han determinado más detalles sobre de qué tratan y qué incluyen, una vez que se conozca, México fijará una postura.

“Respecto a los aranceles. Yo creo que los podemos clasificar de la siguiente manera. Hay aranceles anunciados, pero no publicados todavía, que son muchos, que acaban de anunciar. Entonces, yo prefiero que se publique, de qué se trata cada uno y qué incluye. Entonces, fijamos una postura sobre ello” agregó el titular de la SE.

Puntualizó que ya se encuentra en comunicación con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para saber qué disposiciones determinará el gobierno de Estados Unidos, pero “para serte franco, todavía no lo tienen claro, a veces, ni las áreas técnicas. Entonces, en los próximos días iremos informando lo que vayan publicando”.

El Tip: En julio el presidente de EU, Trump, anunció nuevos aranceles de 30% para las importaciones de productos mexicanos por no reducir la migración y el narcotráfico.

Luego de las declaraciones de Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, sobre que en el futuro las conversaciones comerciales de su país con sus socios serán más bilaterales que trilaterales, lo que podría marcar un cambio en cómo el gobierno de Trump iniciará la revisión del T-MEC, Ebrard Casaubón sostuvo que, desde siempre se ha tenido un “contenido alto bilateral por razón natural.

Puesto que hay ciertos temas que deben ser revisados sólo entre México y Estados Unidos, “por ejemplo, nosotros somos los exportadores principales de tomate y en cambio Canadá su exportación principal es madera”. De igual forma sucede con Canadá, en donde se conversa sobre minería, “en la negociación siempre hay un contenido alto bilateral”, pero sostuvo que también hay temas trilaterales, como el “sistema de solución de controversias”.

Ebrard Casaubón señaló que, tras la reunión con autoridades de China y luego de la iniciativa de imponer aranceles a las importaciones desde ese país, así como lo mandata la Organización Mundial del Comercio (OMC) se debe hacer una consulta para escuchar a los países que se sientan afectados por los gravámenes.

“Entonces, es lo que estamos haciendo. No nada más China, está Corea del Sur, está la India, hay muchos países. Y tenemos que escucharlos, ver cuáles son sus argumentos y exponer los nuestros”, añadió.

Y reiteró que la decisión de México de poner gravámenes surgió tras encontrar que entre 2020 y 2024 el déficit comercial del país con algunas naciones asiáticas tuvo un aumento de 83 por ciento y en la pérdida de empleos que se tuvo en varios sectores, “nuestro argumento es comercial”.

CHINA RESPONDE. La Embajada de China señaló que la idea de que Estados Unidos no tolerará la dependencia de tecnologías críticas de China y que México debe ser un aliado estratégico “revela de manera descarada la mentalidad de Estados Unidos de imponer la competencia geopolítica” y sólo busca obligar a que su principal socio comercial sea “su instrumento geopolítico” en las cadenas industriales y de suministro”, y que realmente no le interesa el desarrollo del país.

“Lo que llaman ‘no tolerar la dependencia’ en esencia no es más que levantar barreras comerciales, lanzar amenazas y practicar el matonismo económico. A Estados Unidos no le preocupa realmente el desarrollo de México, sino obligar a este país a fungir como su instrumento geopolítico en las cadenas industriales y de suministro”, indicó en una publicación en su cuenta oficial en la plataforma X.

Y que Estados Unidos teme la competencia justa y se niega a la cooperación entre naciones, las prácticas del gobierno de ese país, “socavan el orden económico y comercial internacional, y que también dañan los intereses del Sur Global, México incluido, y en última instancia, terminan minando la propia credibilidad de Estados Unidos”.