Crece optimismo en la manufactura

Empresarios de industrias manufacturas en México indicaron mayor optimismo en el sector en el que se desempeñan; ya que el índice de confianza sobre la situación nacional aumentó 0.3 puntos para ubicarse en un nivel de 49.7 puntos durante septiembre, respecto a agosto, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la Encuesta Nacional de Opinión Empresarial (EMOE), compuesta por Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) y los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE), la industria manufacturera registró la mayor alza, debido a que creció 0.5 puntos a 37.8 puntos en el índice de confianza para invertir, mientras que la medición sobre su perspectiva futura de la nación no tuvo variación y se estacionó en 52.8 puntos.

“Estos indicadores presentan la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas”, señaló el Inegi.

El indicador que mide la perspectiva de los empresarios sobre la situación económica presente del país aumentó 0.1 enteros, para colocarse en un puntaje total de 49.5 puntos.

La previsión de los empresarios para el futuro económico de las empresas en dicho sector también mejoró 0.1 puntos, en total el nivel se colocó en 56.4 puntos. No obstante, el indicador que mide las perspectivas de la situación económica presente tuvo una contracción de 0.2 puntos.