Elon Musk rompe récord al ser primera persona en tener 500 mil millones de dólares en la historia

Elon Musk es la primer persona en tener 500 mil millones de dólares

Este miércoles el empresario estadounidense alcanzó un nuevo récord, pues se convirtió en la primera persona en la historia en tener una fortuna de 500 mil millones de dólares.

Aunque ya en 2024 Elon Musk fue la primer persona en superar los 400 mil millones de dólares en su fortuna, ahora rompió su propio récord.

Actualmente estas acciones se encuentran en máximos históricos, y las otras empresas de las que es dueño no se quedan atrás, pues también están incrementando en las valoraciones de este año.

De acuerdo con la revista Forbes, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, y probablemente muy pronto se convierta en el primer trillonario de la historia.

Elon Musk tiene participación activa en seis empresas:

Tesla: Es una empresa fabricante de vehículos, soluciones de almacenamiento de energía y paneles solares. SpaceX: Es una empresa aeroespacial que se dedica a la fabricación de cohetes, así como al desarrollo de tecnología para la exploración espacial. X (antes Twitter): Es una red social que adquirió en 2022 el empresario y de la cuál fue CEO hasta 2023. Neuralink: Esta empresa desarrolla interfaces cerebro-computadora, con la finalidad de ayudar a personas que tienen diversas afectaciones en temas de salud. The Boring Company: Es una empresa que construye túneles con la finalidad de solucionar problemas de tráfico vial. xAI: Es una empresa de inteligencia artificial, incluye búsquedas en tiempo real, como Grok.

12.5 GWh of energy storage deployed in Q3 pic.twitter.com/nqIzujdqQ4 — Tesla Energy (@teslaenergy) October 2, 2025

Elon Musk hablando durante un comité de acción política estadounidense en 2024 ı Foto: Getty Images

¿Por qué Elon Musk es el hombre más rico del mundo?

Las acciones de la empresa Tesla, de la cuál es dueño Musk, ascendieron aproximadamente un cuatro por ciento, lo que sumó al menos 9 mil 300 millones en la fortuna del empresario.

Después de que el empresario anunciara que abandonaría su puesto como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) en el gobierno de Donald Trump, el costo de las acciones se duplicó.

La separación de Elon Musk de su puesto en el gobierno se dio después de que este criticara el proyecto presupuestario que estaba siendo discutido en el Congreso estadounidense.

Este anuncio hizo que la participación del 12 por ciento de Elon Musk en Tesla ahora tenga un valor de 191 mil millones de dólares, sin contar las acciones por desempeño que anuló un juez en 2024.

Estas acciones estaban incluidas en el paquete de compensación de 2018, la cual se estima tenía un valor de 133 mil millones de dólares.

En caso de que el empresario pueda obtener la totalidad del paquete salarial en Tesla podría convertirse en el primer trillonario de la historia, pues esto convertiría a esta en la empresa más valiosa de la historia.