Elon Musk, el polémico empresario al frente de Tesla y SpaceX, volvió a estar en el centro de la controversia tras pedir públicamente a sus seguidores que dejaran de usar Netflix.

La declaración generó un gran revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios lo apoyaron y compartieron capturas de pantalla como prueba de que habían cancelado sus suscripciones. El fenómeno representa una pérdida millonaria para la plataforma de streaming y algunos internautas advierten sobre el peligro en el que está la libertad de expresión en el mundo.

Pero ¿cuál es el motivo detrás de este llamado la cancelación masiva de Netflix? Aquí te contamos.

¿Por qué Elon Musk incita a la cancelación masiva de Netflix?

Todo comenzó cuando, el 29 de septiembre, Elon Musk reposteó un fragmento de la serie Dead End: El parque del terror de Netflix, donde señalan a la producción de “promover la comunidad transgénero” entre las y los niños.

Dicha postura coincide con otras declaraciones del empresario, quien se ha posicionado abiertamente en favor del sector conservador de Estados Unidos. Esto significa que rechaza la agenda de los derechos de la comunidad LGBT+, e incluso su existencia, y a las personas migrantes, entre otras cosas.

“This is not ok (Esto no está bien, en español)”, escribió el empresario sobre el programa dirigido a infancias de 7 años en adelante. El clip cuenta con 26,8 millones de visualizaciones y miles de comentarios que respaldan la postura de Elon.

This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Poco tiempo después, Elon Musk compartió varias publicaciones incitando a los usuarios de Netflix a cancelar su suscripción de la plataforma. “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, escribió el magnate en X, antes Twitter.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

De forma casi inmediata, sus seguidores comenzaron a publicar fotografías y capturas de pantalla donde se aprecia que cancelan los servicios de Netflix.

Además, el usuario Libs of TikTok continúa compartiendo clips de series y películas disponibles en la plataforma de streaming, donde advierte a los usuarios sobre otros contenidos con presencia de personajes de la comunidad LGBT+.

“El Club de las Niñeras promueve el TRANSGÉNERO en los NIÑOS, avergüenza a los personajes por ‘cambiar de género’ y exige que el personal del hospital se refiera y trate a los niños como niñas", señaló el usuario en su crítica.

Dicha publicación también fue reposteada por Elon Musk, quien continuó solicitando la cancelación masiva de Netflix a sus seguidores.