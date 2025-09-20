Familia Typhoon: Fecha de estreno, reparto y de qué trata el k-drama de Netflix

Los fans de los k-dramas están sumamente emocionados pues Netflix anunció que estrenará muy pronto Familia Typhoon (título original Tae-pung-sang-sa). La popular producción está ambientada en la crisis financiera de Corea del Sur de 1997 y está dirigida por la realizadora Lee Na-jung.

Fecha de estreno de Familia Typhoon en Netflix

Podrás ser testigo de una historia de supervivencia, crecimiento y esperanza implacable de Familia Typhoon el próximo sábado 11 de octubre, a través de la plataforma de streaming de Netflix.

Reparto del k-drama

El k-drama de Netflix titulado Familia Typhoon cuenta con la participación de actores y actrices populares en el mundo del entretenimiento:

Lee Jun-ho (actor que protagonizó King the Land )

Kim Min-ha

Sung Dong-il

Kim Ji-yeong

Kim Min-suk

Ui-joo Yeo

Jin Sun-kyu



Familia Typhoon ı Foto: Netflix

¿De qué trata el k-drama Familia Typhoon?

En Typhoon Family, el actor Lee Jun-ho, quien anteriormente protagonizó King the Land, interpreta a Kang Tae-poong, un joven que alguna vez formó parte de la llamada “Tribu Naranja” de Apgujeong. Esta agrupación estaba integrada por jóvenes adinerados en la década de 1990 que eran conocidos por su moda audaz y su estilo de vida despreocupado.

Sin embargo, el mundo de Tae-poong se pone de cabeza cuando inesperadamente se vuelver el CEO de una empresa comercial que está en quiebra. La situación lo obliga a renunciar al lujo y la comodidad por la responsabilidad y enfrentar las realidades de la supervivencia.

Junto a él está la actriz Kim Min-ha, conocida por Pachinko, como Oh Mi-seon, una mujer resistente y decidida que encarna a la hija mayor que debe ser ejemplar, asumiendo la carga de las necesidades de su familia mientras persigue sus ambiciones profesionales en un mundo dominado por los hombres.

A continuación, te compartimos el avance oficial publicado por Netflix de Familia Typhoon:

En una entrevista de Netflix, los protagonistas de este k-drama expresaron su emoción por compartir el proyecto con el público.

Lee Jun-ho dijo: “Después de King the Land, estoy encantado de regresar con Typhoon Family. Espero que esta historia traiga risas, consuelo y realmente resuene contigo. Se trata de levantarse con los que amas, encontrar fuerza en lugares inesperados y reconectarte con tiempos pasados. No puedo esperar a que experimentes la nostalgia y el viaje emocional de los 90 con nosotros".

Por su parte, Kim Min-ha agregó: “Me siento honrada de interpretar a Oh Mi-seon. Typhoon Family fue creada con corazón, desde el elenco hasta cada miembro del equipo de producción. Espero que los espectadores no solo vean, sino que sientan cada momento: juventud, esperanza, dificultades y triunfo. Únase a nosotros en este viaje inolvidable a través de las escenas emotivas y memorables que hemos creado“.