Tú y todo lo demás: Fecha de estreno, dónde ver, de qué trata y reparto del k-drama

La serie Tú y todo lo demás o You and everything else es uno de los estrenos de Netflix más esperados por los fans de los k-dramas. La producción de Jo Yeong-min y Song Hye-jin te atrapará de inmediato, pues retrata de forma emotiva la amistad de dos mujeres que se conocen desde la adolescencia, incluyendo los altibajos que existen en cualquier relación.

Conoce cuál es su fecha de estreno y el reparto del k-drama que promete dejar huella en el corazón del público este otoño.

Tú y todo lo demás: Fecha de estreno y dónde ver

La serie Tú y todo lo demás o You and everything else (título en inglés), está programada para estrenarse el próximo viernes 12 de septiembre. La producción se publicará en Netflix y está compuesta por 12 capítulos, por lo que se espera que cada semana se publique un nuevo episodio.

No olvides que para acceder a Netflix necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming. El k-drama también puede encontrarse en Internet con el título Eun Joong and Sang Yeon o Two Women.

¿De qué trata Tú y todo lo demás?

El k-drama Tú y todo lo demás sigue a Ryu Eun Joong, quien parece ser una mujer normal, pero en realidad es una persona muy transparente, lo que atrae a la gente. Su mejor amiga y rival desde siempre es Cheon Sang Yeon.

Ryu Eun Joong y Cheon Sang Yeon se conocieron cuando eran adolescentes. Cheon Sang Yeon es hija de una familia adinerada y posee asombrosos talentos. Mientras tanto, Ryu Eun Joong tiene una vida opuesta y siente celos de su compañera de clase, pero poco a poco se convirtieron en mejores amigas.

Durante sus 20’s y 30 años, las jóvenes perdieron el contacto entre sí durante varias ocasiones, sin embargo, lograban reconectar. Ahora que tienen 42 años, Ryu Eun Joong se dedica a escribir series dramáticas y Cheon Sang Yeon es una exitosa productora de películas.

Inesperadamente Cheon Sang Yeon aparece de nuevo en la vida de Ryu Eun Joong. No obstante, podría ser la última vez que se encuentren.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial del k-drama Tú y todo lo demás.

Este es el reparto del k-drama Tú y todo lo demás

El reparto de la serie está integrado por: